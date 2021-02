Zequila ‘seduce’ Claudia Ruggeri a La pupa e il secchione/ Poi ci prova con le pupe..

Ospiti d’eccezione nella finale de La pupa e il secchione 2021, Antonio Zequila e Claudia Ruggeri regalano alle coppie rimaste in gara delle ‘lezioni di seduzione’. La prova è semplice: mettere in atto una scena di corteggiamento che finisce poi in amore. Prima, però, non può mancare la dimostrazione dell’esperto: Zequila. Da attore e noto seduttore, Antonio mostra a pupe e secchioni come fare a corteggiare e sedurre una hostess in aereo, in questo caso Claudia Ruggeri. Le si avvicina, fa finta di averla già incontrata su un altro volo infine, con una scusa, arriva addirittura ad annusarla. Infine dà alle coppie il compito di replicare in qualche modo una scena simile.

Antonio Zequila, prove di seduzione a La pupa e il secchione 2021

Ma si sa, quando si è un seduttore lo si è sempre, ed è così che Antonio Zequila, tra una prova e l’altra delle coppie in gara alla finale de La pupa e il secchione e viceversa 2021, si lascia andare ad occhi dolci e complimenti per alcune delle pupe, in particolare per Stephanie Bellarte e Miryea, ai quali darebbe “mille” come voto per la loro performance. Una parentesi sicuramente molto divertente di questa finale dello show di Italia 1 condotto da Andrea Pucci.



