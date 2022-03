Zerbi diventa Heidi ad Amici 2022 ma vincono i Cucca-Todo/ De Martino “Imbarazzante”

Uno dei momenti più esilaranti della seconda puntata del serale di Amici 2022, senza grande sorpresa, è stato il nuovo guanto di sfida tra Cuccarini-Todaro e Alessandra Celentano e Zerbi. Ancora una volta sono stati i primi a lanciare il guanto di sfida arrivato in settimana e mostrato già durante il daytime. Zerbi e Celentano non hanno rifiutato e, anzi, si sono detti prontissimi a rimettersi in gioco, nonostante la sconfitta della scorsa settimana. I telefilm sono stati al centro della nuova sfida tra prof. Cuccarini e Todaro hanno portato in scena Friends ma anche Happy Days, ma la vera sorpresa è arrivata quando in scena sono giunti Zerbi e Celentano.

Zerbi e Celentano diventano Heidi e il nonno per il guanto di sfida

In prima battuta hanno vestito i panni dei protagonisti della famiglia Addams ma è dopo che hanno lasciato la giuria senza parole. Quando, infatti, Rudy Zerbi è entrato in scena vestito da Heidi e la Celntano dal nonno, nessuno è riuscito a trattenere le risate. Stefano De Martino ha commentato la scena come “Imbarazzante”, Stash altrettanto. L’unico a schierarsi con loro Emanuele Filiberto. Tuttavia questo punto non è bastato: ancora una volta i Cucca-Todo vincono il guanto.

