Zeudi Di Palma e il crollo per Helena Prestes

Zeudi Di Palma, dopo il duro confronto in diretta con Helena Prestes durante l’ultima puntata del Grande Fratello, è crollata. L’ex Miss Italia, al termine dell’appuntamento con Alfonso signorini, si è rifugiata in camera dopo è crollata in un pianto disperata. A consolarla è stata Amanda Lecciso che, essendo la persona più vicina alla modella brasiliana, ha provato non solo a consolare Zeudi, ma anche a rassicurarla sul futuro del loro rapporto. “Io so che tu capisci la sua posizione, comprendi la sua idea”, le parole di Amanda con cui si ritrova d’accordo Zeudi.

Tra le lacrime, Zeudi spiega ad Amanda di non avere più speranze considerando il suo rapporto con Helena ormai irrecuperabile non trovando, dall’altra parte, un’apertura al dialogo. “Tu lo sai, lei è buona e poi si apre. Dalle un po’ di tempo e potrai parlarci. Non è una persona rigida che non cambia idea, né con scarsa intelligenza. È molto sensibile e aperta a tornare sui suoi passi”, aggiunge la Lecciso provando a consolarla.

Zeudi Di Palma e il rapporto con Helena Prestes

Zeudi ribadisce di essere ancora infatuata di Helena spiegando di essersi allontanata per poter stare meglio consapevole di non poter avere una storia con lei. “Per tutta la settimana sono stata bene così, perché non averla accanto è stato un modo per liberarmi dalle emozioni che mi dà”, ha aggiunto l’ex Miss Italia.

Sul fronte Javier, Zeudi ribadisce di provare un interesse anche per lui ma di avergli portato rispetto perché non è sul suo stesso livello. Tornando, poi, a Helena non nasconde il dispiacere per l’allontanamento da Helena: “Se esco, voglio farle capire che quello che c’è stato è vero. Io le voglio davvero tanto bene. Non so mai come prenderla, perché ho paura che mi vada contro”, sottolinea con rammarico.

