Finalmente al Grande Fratello è arrivato il confronto che tutti i fan aspettavano, quello tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Alfonso Signorini le ha convocate tutte e due in studio, creando una dinamica un po’ diversa dal solito. Subito sono state mandate in onda le clip che hanno mostrato il continuo tira e molla fra i tre, e soprattutto, non si capisce cosa sta provando Zeudi Di Palma nei confronti della modella, che sembra provare un’attrazione per Javier Martinez.

“L’unica cosa che ho capito è che tra Javier e Zeudi l’epilogo è lo stesso, zero” ha detto Cesara Buonamici rivolgendosi al pallavolista argentino. L’opinionista chiede poi se l’ex miss Italia avrebbe fatto la stessa cosa se Helena Prestes fosse rimasta nella casa, e Zeudi risponde di sì. Beatrice Luzzi crede all’infatuazione della ragazza per Javier, ma esprime delle perplessità, come il bacio ad Alfonso D’Apice, e la notte di “passione” – anche se solo di abbracci – con il bell’argentino. “Sei sicura che sei infatuata di Helena nonostante tutto questo?“, le chiede Beatrice Luzzi.

Helena Prestes contro Zeudi: “Non sei mai stata innamorata di me”

Helena Prestes è convinta che Zeudi Di Palma non sia infatuata della modella brasiliana. Alfonso Signorini le chiede quale significato abbiano avuto le coccole di stanotte: “Mi diventa difficile alzarmi adesso“, ha detto l’ex miss Italia sotto le coperte con Javier, il quale ha ammesso che tra di loro c’è una bella intesa di sguardi e una grande chimica. Successivamente viene interpellato Javier Martinez che dice di non aver mai provato quello che invece sente per Zeudi: “Non ti ho mai guardato negli occhi con l’intenzione di baciarti“.

“Secondo te Javier è disposto a lottare per Zeudi?“, chiede Cesara Buonamici a Alfonso Signorini, il quale è convinto che questa volta il pallavolista argentino è davvero innamorato di lei. Beatrice Luzzi, invece, non crede assolutamente al fatto che Zeudi Di Palma sia infatuata di lei, ma anzi, pensa che sia solo confusa perchè giovane e sostiene che spesso stare nella casa del Grande Fratello c’è tanta confusione e può essere normale non sapere cosa si prova.