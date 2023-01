Zidane snobbato da Le Graet dopo rinnovo Deschamps/ Mbappè insorge: “Merita rispetto”

In Francia è scoppiata la querelle Zinedine Zidane nelle ultime ore. Secondo i media sportivi Zizou, storico ex allenatore del Real Madrid ma soprattutto, campionissimo del pallone, avrebbe rifiutato diverse proposte per divenire il nuovo commissario tecnico della nazionale francese. La Francia viene dalla finale mondiale contro l’Argentina persa ai rigori, e stando a diversi addetti ai lavori Didier Deschamps andava sostituito. Non ha pensato però lo stesso la federcalcio d’oltralpe che proprio nelle scorse ore ha rinnovato il contratto con i Galletti fino al 2026.

Un accordo che è stato accompagnato dalle parole di Noel Le Graet, numero uno del calcio francese, che intervistato da RMC Sport ha spiegato: “Zidane? Non l’ho mai incontrato, non abbiamo mai pensato di separarci da Didier. Non corrisponde a verità questo. Alcune persone hanno bisogno di cambiare le cose o di inventarle perché non sanno cosa scrivere e preferirebbero dire cattiverie piuttosto che cose buone. Francamente, non sono mai sorpreso da coloro che condannano in anticipo o che hanno idee inverosimili. Se mi ha chiamato? Certo che no, non gli avrei nemmeno risposto al telefono. Per dirgli di cercare un altro club? Fagli uno spettacolo speciale in modo che trovi un club o una Nazionale”.

ZIDANE, MBAPPE’ RISPONDE A LE GRAET: “ZIZOU E’ LA FRANCIA”

“So benissimo che Zidane era sempre all’erta – ha continuato ancora Le Graet – non dobbiamo raccontare una storia. Aveva tanti sostenitori, alcuni aspettavano che Deschamps fosse esonerato per correre, ma chi può seriamente rimproverare qualcosa a Deschamps?”. E ancora: “Zidane ha rifiutato il Brasile? Non mi interessa, può andare dove vuole! Può andare dove vuole, in un club, in una club… In una Nazionale, per quanto lo riguarda non ci credo quasi”.

Secondo la stampa sportiva Zizou avrebbe detto no al Brasile, al PSG, al Portogallo e agli Stati Uniti, sperando in una chiamata dalla Francia che però non è arrivata. In difesa dell’ex stella del pallone è giunto Mbappè, che attraverso un Twitter ha replciato a distanza a Le Graet: “Zidane è la Francia. Non manchiamo di rispetto a una leggenda in questo modo…”.

