Zielinski al West Ham?/ Calciomercato news, e per il Napoli spunta Dominik Szoboszlai

Calciomercato news, la richiesta per cedere Piotr Zielinski al West Ham

In questa sessione di calciomercato estivo il Napoli ha già ceduto Kalidou Koulibaly al Chelsea ma potrebbe presto perdere anche un altro elemento importante visti i rumors riguardanti il possibile passaggio di Piotr Zielinski al West Ham. Sotto contratto con i partenopei fino al giugno del 2024, il polacco Zielinski nelle scorse settimane era stato accostato anche al Milan che stava cercando un nuovo trequartista prima di prendere De Ketelaere dal Club Brugge.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, la richiesta per il cartellino del ventottenne Zielinski sarebbe non inferiore ai 35 milioni di euro. Se i londinesi, che hanno già preso Scamacca dal Sassuolo per oltre 36 milioni di euro, affonderanno effettivamente il colpo per accaparrarsi il centrocampista, allora il Napoli potrà pensare di tornare ad operare in entrata regalando a mister Spalletti uno o due nuovi innesti.

Calciomercato news, nuovi innesti al Napoli con Zielinski al West Ham

Le chances di vedere Zielinski al West Ham potrebbero aumentare nel corso della settimana di calciomercato che sta per cominciare. Stando alle indiscrezioni, il nome più caldo per rimpiazzare Zielinski in orbita Napoli sarebbe quello di Dominik Szoboszlai dell’RB Lipsia, con cui ha un contratto fino al giugno del 2026. Lo scorso anno il ventunenne ungherese ha collezionato 10 reti e 9 assist in ben 45 presenze totali tra campionato e coppe. Altri profili che potrebbero fare al caso del Napoli sono sempre quelli di Giacomo Raspadori del Sassuolo e Giovanni Simeone dell’Hellas Verona.

