Zingaretti al M5s “Candidati comuni per battere Destra”/ Pd apre a alleanza “stretta”

Nicola Zingaretti scrive direttamente al Movimento 5 Stelle. Il segretario del Partito Democratico ha postato un lungo messaggio su Facebook per fare il punto della situazione in vista delle prossime elezioni regionali-comunali, chiedendo unità alle forze di maggioranza. Il governatore del Lazio ha chiesto coesione a Liberi e Uguali, Italia Viva e, soprattutto, M5s: «Tra le forze politiche unite a sostegno del Governo Conte prevalgono i no, i ma, i se, i forse, le divisioni. Il motivo è ridicolo: si può Governare insieme 4 anni l’Italia ma non una Regione o un Comune perché questo significherebbe “alleanza strategica”. Ridicolo!». Zingaretti ha spiegato che le alleanze intorno ai candidati sostenuti dal Pd sono le uniche in grado di fermare le destre: «Faccio un appello a tutti: confrontiamoci con la realtà, cambiamola, ma si smettesse di guardare il mondo dal dirigibile. Andiamo avanti e combattiamo con chi ha le idee e gli strumenti per vincere».

ZINGARETTI “SCRIVE” AL M5S E INVOCA UNITÀ: LE REAZIONI

Le dichiarazioni di Nicola Zingaretti – già nel mirino di Giorgio Gori – hanno acceso il dibattito in seno alla maggioranza. Italia Viva ha stuzzicato il segretario del Partito Democratico: Ettore Rosato ha accusato i dem di aver scelto unilateralmente i candidati, chiedendo di essere seguiti dagli altri partiti di Governo. «Mi sembra un modo curioso e presuntuoso di fare politica», le sue parole a Il Fatto Quotidiano: «Gli accordi che abbiamo raggiunto nelle Marche, in Toscana e in Campania li abbiamo raggiunti non con il Pd ma con i candidati alla presidenza».

Zingaretti criticato aspramente anche da Paola Cento, responsabile nazionale Enti Locali di Sinistra Italiana: «Zingaretti ha ragione ad evocare Tafazzi, ma dovrebbe essere anche consapevole che spesso le divisioni dipendono dal suo partito. I candidati presidenti, infatti devono essere la conseguenza di un lavoro comune con la coalizione e non imposti dal partito piu grande. Emblematica la vicenda della Liguria dove un’alleranza larga anche con il M5S è bloccata per la contrarietà del Pd nei confronti di Ferrucio Sansa», riporta Repubblica.





