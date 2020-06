Sondaggi politici/ Salvini 27%, M5s-FdI ko, Pd sotto 20%: 66,5% boccia Governo Cont

La Lega resiste, il Pd risale mentre si fermano M5s e Fratelli d’Italia: questo l’esito dei sondaggi politici condotti da Swg per Tg La7 di Enrico Mentana, come ogni lunedì sera. Nella settimana degli Stati generali il Governo perde terreno con il Centrodestra che però non migliora pur con Salvini stabile al 26,9%: Meloni in calo per la prima volta dopo mesi, scende dal 14,1% al 13,6% (-0,5% in 7 giorni), Forza Italia invece perde solo lo 0,1% e si riporta al 6% su scala nazionale. Non fa certo meglio il Governo giallorosso con il Pd che recupera lo 0,3% ma resta comunque al 19,3%, impantanato nelle mini-crisi interne tra Gori, Franceschini, Orlando e Zingaretti. Stop anche per il Movimento 5 Stelle dopo il caos Venezuela e la continua problematica della leadership: M5s dal 16,2% di 7 giorni fa al 15,9% di ieri sera. Male Renzi, non tanto sul fronte “trend” (Italia Viva resta ferma al 2,9%), ma è superata ancora da La Sinistra al 3,8% e da Azione Calenda al 3,1% (+0,1%).

SONDAGGI TECNÈ (19 GIUGNO): FIDUCIA GOVERNO A PICCO

Chiudono le intenzioni di voto dei sondaggi politici Swg Più Europa di Bonino salita fino al 2,5%, appena davanti ai Verdi al 2,4% e Cambiamo Toti all’1,5%, confermato ieri il candidato del Centrodestra per le prossime Regionali. Per capire come si muove invece il consenso nazionale sull’azione del Governo Conte occorre spostarci sui sondaggi Tecnè per l’Agenzia Dire dove si pone nettamente la domanda sulla fiducia nell’esecutivo: ebbene, solo il 28,7% mantiene consenso alto su Conte e i Ministri dopo gli Stati generali e mentre la crisi economico-produttiva galoppa verso un preoccupante mese di settembre. Il 66,5% boccia sonoramente l’operato del Premier e guarda con preoccupazione ai prossimi mesi: tra i problemi riscontranti come più urgenti dagli intervistati dei sondaggi politici Tecnè (possibili più risposte) troviamo al 92% il lavoro, al 53% la crisi economica, al 41% le tasse in rialzo, il 33% per il rischio seconda ondata del Covid-19, solo l’1% per l’immigrazione e il 3% per il degrado ambientale, temi invece centralissimi nell’epoca appena pre-Covid.



