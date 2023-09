Zingaretti elogia Schlein, poi in privato fa dietrofront/ “Con Elly alle europee non arriviamo al 17%”

Nicola Zingaretti elogia Elly Schlein sul palco della festa nazionale del Pd a Ravenna, ma poi in privato fa dietrofront. “Con questa alle Europee non arriviamo manco al 17%”, questo è ciò che avrebbe detto secondo una indiscrezione de Il Foglio dopo essersi allontanato da occhi indiscreti. L’attuale segretaria non avrebbe dunque i favori del deputato, il quale secondo il quotidiano vorrebbe essere candidato, seppure dica che non è vero.

Le parole pronunciate a favore di telecamere, per cui, sarebbero soltanto d’apparenza. “Elly è la nostra salvezza”, aveva detto. Una considerazione che non sarebbe quella reale. I testimoni che da dietro le quinte lo confermano sono diversi. In realtà, pare che Nicola Zingaretti non sia neanche l’unico all’interno del partito ad avere questa opinione nei confronti della attuale segretaria dei dem. È da capire dunque quale sarà la strategia del Pd in vista delle elezioni.

Elly Schlein, da parte sua, non ha e non sembra essere intenzionata in vista delle Europee a replicare ai rumors relativi ai punti di contrasto con Nicola Zingaretti e con altri membri del Pd che per il momento restano nell’ombra. Già in passato, tuttavia, la segretaria del partito era stata costretta a promettere unione agli elettori.

“Il giochino del logoramento dei segretari non funzionerà mettetevi comodi, siamo qui per restare insieme e fare insieme quello che ci hanno chiesto gli elettori alle primarie. Quando sento che non c’è una linea politica sorrido, di contenuti siamo pieni ma siamo bravi a coprirli con le divisioni interne. Se a qualcuno questa linea non piace lo ammetta e non trovi altre scuse. C’è bisogno di un po’ di rispetto per il partito. Chi cerca l’incidente ogni giorno mi troverà sempre dall’altra parte”, aveva detto. Le premesse tuttavia pare si stiano affievolendo col passare del tempo e non certamente per colpa sua.

