Zingaretti: gaffe social con foto medici cinesi/ “Buon primo maggio Italia”

Pubblicità

Piccola gaffe social per il presidente della regione Lazio, numero uno del Partito Democratico, Nicola Zingaretti. Nella tarda serata di giovedì 30 aprile ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook ufficiale, in vista del primo maggio e della festa dei lavoratori. Il segretario del Pd ha mostrato una foto di tre medici imbardati con camici protettivi, mascherine, visiere, guanti e quant’altro, con aggiunta la didascalia: “Buon Primo Maggio all’Italia che resiste. Oggi più che mai vicini alle persone con l’impegno a creare lavoro. Per l’Italia, per la rinascita, per costruire fiducia”. Un bel messaggio quello di Zingaretti, con al centro i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, i veri eroi di questa guerra contro un nemico invisibile come il coronavirus. Peccato però che lo scatto di Zingaretti non faccia riferimento ad uno dei tanti ospedali covid-19 d’Italia, bensì a dei medici cinesi. Dalla foto si possono infatti notare gli occhi a mandorla di uno dei medici, chiaro riferimento all’Asia, ed inoltre, facendo un breve giro sul web, sono emersi altri dettagli circa lo scatto in questione.

Pubblicità

ZINGARETTI E LA GAFFE SOCIAL: FOTO RISALENTE AL 28 GENNAIO 2020, OSPEDALE DI ZOUPING

La foto fa parte dell’archivio di Getty Images, uno dei principali portali di fotografie al mondo, ed è stata scattata il 28 gennaio scorso in quel dell’ospedale di Zouping, nella Cina dell’est, in provincia di Shandong. “Questa foto scattata il 28 gennaio 2020 – si legge nella didascalia della stessa – mostra alcuni membri del personale medico abbracciati, in un reparto di isolamento in un ospedale di Zouping, nella provincia cinese di Shandong. La Cina – prosegue lo scritto – ha dovuto affrontare un profondo isolamento per l’epidemia di coronavirus dal primo febbraio, quando il bilancio delle vittime è salito a 259, con gli Stati Uniti in testa a un elenco crescente di nazioni che hanno bloccato voli da e per la Cina”. Ovviamente la gaffe social è stata segnalata da molti utenti del web, ma Zingaretti ha comunque deciso di mantenere il proprio post senza cancellarlo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA