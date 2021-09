Zingaretti/ “La Lega ostacola l’efficienza del governo, drone ad Ostia? Non si farà”

Il governatore della regione Lazio, Zingaretti, in collegamento con Morning News di Canale 5: “Tra i no vax c’è di tutto – le prime parole del presidente laziale – persone che hanno paura e dubbi e con cui bisogna dialogare e poi vi sono pazzi e forse criminali e che vanno repressi perchè pericolosi per la nostra comunità, vanno isolati e arrestati. Per fortuna gli italiani si stanno vaccinando, ci sono dati positivi, nel Lazio abbiamo superato l’80% e stiamo insistendo per arrivare in pochi giorni all’85, si tratta quindi di una piccola minoranza che si sta restringendo”.

Cofferati: “Green pass poco utile, serve obbligo vaccinale”/ “No vax sono pericolosi”

Sul green pass: “Io penso che il governo e il Premier Draghi facciano bene ad andare avanti deciso, non bisogna dire bugie, la libertà arriva con la sconfitta del covid e bisogna quindi fare di tutto per ridare all’Italia sicurezza e libertà. Questo è l’obiettivo comune. Tutti i no vax sono già vaccinati perchè già da bambini sono stati vaccinati per alcune malattie che abbiamo sconfitto proprio grazie ai vaccini. Quindi questa discussione a volte è anche un po’ surreale, i vaccini hanno già dimostrato la loro efficacia”. Sulle incertezze delle Lega: “Si sta dimostrando un freno all’efficacia e alla velocità del governo e ciò non è un bene, fa bene Draghi ad andare avanti spedito, questo stop & go a mio giudizio non è positivo, strizzano l’occhio ai no vax? Forse”.

Bianchi: “Obbligo vaccino a scuola extrema ratio"/ "Docenti ribelli saranno sospesi"

ZINGARETTI: “NUOVE CHIUSURE? SPERO DI NO, PER SCONGIURARLE BISOGNA VACCINARSI”

Su nuove chiusure: “Spero di no e comunque il modo per evitarle è vaccinarsi, continuare con le regole di comportamento indicate. Io sono ottimista, se arriveremo all’85% dei vaccinati il rischio è scongiurato, ma deve essere l’obiettivo di tutti, abbiamo sofferto troppo”. Sulla scuola: “E’ stato fatto abbastanza almeno parlo per la mia comunità per quanto riguarda le vaccinazioni del personale e degli studenti. C’è una consapevolezza molto più grande e ora dobbiamo spingere l’acceleratore sui riflessi psicologici nei confronti di una generazione che non può all’infinito vivere il periodo della formazione in questo terrore di contagiarsi, per questo dobbiamo andare avanti”.

Buttafuoco: “Speranza errore marchiano di Draghi”/ “L'ha tenuto solo per una ragione”

Sul covid avuto da Zingaretti e dalla moglie: “Penso sia una cosa comune, il virus circola e lo scudo che ci protegge è il vaccino. Io ho vissuto questi periodi di quarantena in serenità perchè ero vaccinato. Sul nodo quarantene comunque deve decidere il Cts e il ministero della salute, tocca a loro prendere le decisioni”. Infine una battuta sul drone ad Ostia che doveva misurare la temperatura dei bagnanti: “Non si farà, non credo fosse un’idea positiva. Gli assembramenti non spettano alle regioni ma alle forze di pubblica sicurezza”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA