Ziyech al Milan?/ Calciomercato news, l’alternativa a Tadic ma col Chelsea…

CALCIOMERCATO NEWS, MILAN-CHELSEA IN CONTATTO

Nelle idee del Milan per questa finestra di calciomercato c’è senza dubbio la volontà di migliorare il proprio centrocampo specialmente per quanto riguarda la trequarti. Perso il turco Calhanoglu, accasatosi ai cugini dell’Inter, i rossoneri hanno bisogno di nuovi elementi di valore per supportare l’ossatura della squadra ed è per questo che si segue con grande interesse la situazione di Dusan Tadic, di proprietà dell’Ajax. Tuttavia, le parole del dirigente Overmars riguardanti l’incedibilità del serbo starebbero spingendo il Milan su altri profili come quello di Hakim Ziyech del Chelsea. Cercato in passato dalla Roma, lo scorso anno con i londinesi Ziyech ha collezionato 39 presenze complessivo tra campionato e coppe siglando anche 6 reti e 4 assist vincenti per i compagni.

Calciomercato Milan/ "Tadic è incedibile" ma i rossoneri ci provano lo stesso

CALCIOMERCATO NEWS, NON SOLO ZIYECH

Secondo le indiscrezioni provenienti da Tuttosport, al momento il Chelsea sarebbe restio a cedere al Milan Ziyech nelle prossime settimane di calciomercato. Più probabile invece che i Blues decidano di privarsene solo verso la fine di agosto, quando il club inglese potrebbe aver trovato un’alternativa più gradita su cui puntare per il ruolo di titolare, ed a titolo temporaneo, senza appunto dimenticare che il marocchino nato in Olanda era stato acquistato per 40 milioni di euro dall’Ajax lo scorso anno. Da non sottovalture nemmeno la possibilità che il Milan tratti con il Chelsea pure altri giocatori come ad esempio Bakayoko, desideroso di tornare in rossonero, e pure il francese Giroud per l’attacco.

