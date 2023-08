Zlatan Ibrahimovic a Sanremo 2024?/ “Amadeus lo rivuole come super ospite”: l’appello per il cachet

Amadeus vuole Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo 2024? Lo scoop di Roberto Alessi

Era il 2021 quando Zlatan Ibrahimovic calcava il palco di Sanremo per la prima volta al fianco di Amadeus. Quell’anno il conduttore e direttore artistico lo volle al suo fianco come super ospite e, a quando pare, vuole replicare questa esperienza per l’edizione della kermesse del prossimo anno. È quanto annuncia Roberto Alessi, giornalista e direttore di Novella 2000, attraverso MOW Magazine.

“Zlatan Ibrahimovic, Amadeus vorrebbe lui. – ha fatto sapere Alessi, lanciando quasi un appello diretto all’ex calciatore – Il conduttore ha voglia di riaverti a Sanremo, non sparare cachet troppo altri, vogliamo vederti.” Come fa notare il direttore, Zlatan, per tornare sul palco dell’Ariston, potrebbe chiedere un compenso importante, che metterebbe in difficoltà le trattative.

Amadeus pare sia determinato a far tornare il campione a Sanremo, dove tanto successo ebbe nelle sua prima apparizione. Una situazione che Roberto Alessi ha dettagliatamente analizzato, scrivendo: “Ibrahimovic non sarà una bandiera del Milan, visto che è arrivato, se ne è andato ed è tornato 10 anni dopo circa, però si vede che nelle ultime stagioni si è affezionato e ha mollato il tono mercenario che hanno certi giocatori che vanno dove vengono pagati meglio. Sui suoi social condivide video delle due feste scudetto a cui ha preso parte da protagonista: il diciottesimo nel 2011 e il diciannovesimo nel 2022 e tutti i cuori rossoneri ringraziano la leggenda del calcio per i bei ricordi. Caro Ibra, tranquillizzati: tu sarai sempre e comunque una superstar. Mi dicono che Amadeus ha voglia di riaverti a Sanremo, non sparare cachet troppo altri: vogliamo vederti!”

