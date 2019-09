Zoe Mallucci/ Con Andrea Ippoliti a Uomini e Donne: criticati per la differenza d’età

Zoe Mallucci e Andrea Ippoliti semplice flirt o qualcosa in più?

Occhi tutti puntati su Zoe Mallucci e non solo per la sua partecipazione a Temptation Island Vip 2019, ma per il suo flirt con Andrea Ippoliti. Il fidanzato di Nathaly Caldonazzo ha trovato infatti nella Single la possibilità di guardare con occhi diversi l’amore. Anche se l’attrice gli ha fatto notare che le sue parole non erano proprio parte di una ballata passionale, quanto legate ad un moto adrenalinico di ben altro tipo. Basti pensare a quella frase, ‘qual è il tuo punto erogeno‘, con cui Andrea ha fatto intuire quale fosse il suo pensiero al fianco della Single. Ebbene a quanto pare ci sono delle novità forti, forse non troppo sorprendenti visto com’è andato a finire il falò fra Andrea e Nathalie. A rivelarci tutto è Uomini e Donne, dove i tre protagonisti di questa liason interverranno per parlare di quanto avvenuto nel reality. Per Zoe e Andrea però significa qualcosa di più, visto che i due hanno approfittato dell’ospitata di Maria De Filippi per rivelare che stanno continuando a frequentarsi anche al di fuori del programma di Alessia Marcuzzi. Niente di serio certo, ma c’è comunque qualcosa.

Zoe Mallucci e Andrea Ippoliti: è polemica! Troppi anni di differenza?

La differenza d’età fra Zoe Mallucci e Andrea Ippoliti è stata spesso al centro delle polemiche dei fan di Temptation Island Vip 2019. E non solo, perché anche l’ormai ex di lui, Nathalie Caldonazzo, gli ha suggerito in modo velato di cercarsi una donna coetanea, piuttosto che lasciarsi sedurre da chi ha molti anni in meno. Una visione che ha trovato d’accordo anche Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e Donne, che durante la registrazione del programma non le ha mandate a dire alla Tentatrice. Dopo aver scoperto che la Mallucci e Ippoliti si stanno ancora frequentando, Gianni ha consigliato a lei di riflettere su qualche futuro potrebbero avere insieme. Dopo tutto fra vent’anni la differenza d’età si farà notare ancora di più. Gli amanti del trash però rimarranno delusi nel sapere che sia Andrea che Zoe hanno preferito non parlare di una relazione effettiva, anche se nei giorni scorsi sono spuntate alcune foto che li vedevano insieme a Fregene. Scatti poi cancellati in tempo record dai diretti interessati, forse per via dell’imminente intervento al Trono Classico. “Con Zoe ho vissuto dei momenti molto belli“, ha detto lui a Uomini e Donne Magazine, “mi ha fatto capire che si possono trovare e provare nuove emozioni“.

