Zona Bianca puntata 15 maggio/ Ospiti e temi: Igor Volobuev e raduno Alpini a Rimini

Zona Bianca, la puntata di oggi 15 maggio 2022

Nella prima serata di oggi, domenica 15 maggio, su Rete 4 andrà in onda una nuova puntata di Zona Bianca, trasmissione di approfondimento giornalistico ed attualità politica condotta dal giornalista Giuseppe Brindisi. Quali saranno i principali temi della nuova puntata odierna? Anche questa domenica si continuerà a parlare di Ucraina e della delicata situazione, ma non solo. Tra gli altri temi della serata, anche quello legato al raduno degli Alpini a Rimini e le accuse di presunte molestie.

Si parte dal differente modo in cui viene raccontata la guerra in Ucraina da parte dell’Occidente e del modo decisamente differente in cui viene raccontata dalla Russia. Non mancherà poi un focus su chi sono gli oppositori di Putin e sul loro destino. Nel corso della puntata di Zona Bianca, inoltre, come riportano le anticipazioni rese note dall’account ufficiale di Twitter, sarà ospite Igor Volobuev, ex vicepresidente di Gazprombank, scappato da Mosca all’inizio dello scorso marzo per combattere con gli ucraini. L’uomo ha dichiarato in un’intervista a La Repubblica come funziona la macchina delle fakenews del Cremlino.

Zona Bianca affronta il caso del raduno degli Alpini a Rimini

Tra gli altri temi che saranno snocchiolati nel corso della nuova puntata di Zona Bianca in programma per questa sera, domenica 15 maggio su Rete 4, ci sarà anche quello che riguarda le accuse di molestie sollevate dopo il recente raduno degli Alpini a Rimini. Di recente Sebastiano Favero, presidente dell’Associazione nazionale alpini in una intervista al Corriere della Sera si è scusato per le precedenti affermazioni ed ha aggiunto: “Faremo di tutto, insieme alle forze dell’ordine, per individuare i responsabili. E se sono appartenenti alla nostra associazione, prenderemo provvedimenti molto forti”.

Non sarà l’unico tema ‘delicato’ in programma per la prima serata di oggi di Rete 4, poiché si parlerà anche dell’opportunità, per chi esercita attività a luci rosse, di dedicarsi alla politica dopo il “caso Azione”. Calenda, infatti, si è opposto alla candidatura a consigliere comunale di Como da parte di Doha Zaghi, 31 anni, in arte “Lady Demonique”, mistress di professione. Al momento non sarebbero stati annunciati altri ospiti.

Come e dove vedere in streaming Zona Bianca

L’appuntamento di questa sera con Zona Bianca potrà essere seguito in diretta tv su Rete 4 a partire dalle ore 21.20 circa. Tuttavia la trasmissione sarà garantita anche in contemporanea live streaming attraverso le piattaforme Mediaset Play dedicate. Non solo dal web via pc ma anche tramite l’app ufficiale scaricandola in maniera gratuita sui propri dispositivi mobili.

In questo modo sarà possibile seguire i temi caldi dell’attualità politica del momento anche in streaming ed in mobilità, ovunque voi siate, tramite smartphone o tablet. Attraverso le medesime piattaforme, inoltre, ricordiamo che sarà possibile recuperare la puntata integrale o i singoli servizi anche a partire da poche ore dopo la messa in onda televisiva.











