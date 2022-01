“Zone colorate vanno abolite, ormai c’è il Super Green Pass”/ Costa: “Ma la rossa…”

Andrea Costa, sottosegretario del Ministero della Salute, è intervenuto ai microfoni di “Quel che resta del giorno”, su Rai News 24, per commentare l’evoluzione del quadro pandemico nel nostro Paese. Queste sono state le sue parole: “Io credo che dobbiamo guardare alle prossime settimane con fiducia. I dati tendono a evidenziare una flessione, che ci auguriamo sia più accentuata nei prossimi giorni. Dobbiamo continuare con il rispetto delle regole e la campagna di vaccinazione”.

Andrea Costa: “Sistema colori regioni? Va tenuto solo il rosso”/ “Serve semplificare”

Per ciò che concerne le limitazioni nelle zone arancioni, Costa ha precisato che “è ovvio che, nel momento in cui un cittadino entra in un supermercato, è libero di acquistare ogni genere che quel punto vendita ha sugli scaffali. Sarebbe impensabile effettuare un controllo nel carrello. Credo che siamo di fronte a un momento in cui ci sarebbe bisogno di una semplificazione, dobbiamo dare ai cittadini regole chiare”. Discorso analogo per le pensioni: “Parliamo di una categoria di cittadini per la quale il governo si è assunto la responsabilità di introdurre l’obbligo vaccinale. La norma è stata uniformata a quella per accedere negli istituti bancari. Io credo che il ritiro della pensione rientri però tra i bisogni primari essenziali. Pensiamo al nostro entroterra, dove per un anziano recarsi allo sportello ogni mese è quasi un rito”.

Costa “bollettino Covid e sistema colori, cambio a breve”/ “Serve alleggerire misure”

ANDREA COSTA: “BASTA CON IL SISTEMA A COLORI”

Nel prosieguo della diretta su “Rai News 24”, Andrea Costa ha sottolineato la propria convinzione secondo cui il sistema a colori sia stato “un sistema molto utile e condiviso peraltro con le Regioni, ma il quadro un anno fa era diverso da quello odierno. Ritengo pertanto che vada modificato l’approccio alla pandemia e che il sistema del Super Green Pass superi di molto quello basato sulle tonalità cromatiche. Mi pare che da parte delle Regioni ci sia questa richiesta, il governo è invece composto da sensibilità diverse. La zona rossa, però, a mio avviso, deve essere mantenuta nei casi in cui serva maggior prudenza. Per tutti gli altri colori occorre semplificare”.

"Lockdown? Speriamo di no"/ Andrea Costa: "Possibili altre misure per i no vax"

Quando sarà possibile togliere la mascherina all’aperto? “Questa pandemia ha cambiato gli scenari rapidamente, con Paesi diversi che sono diventati modello per tutti gli altri. La mascherina è sicuramente un ottimo strumento di protezione. Chiaramente, tra un paio di settimane, se i dati saranno positivi, se ne potrà discutere”.



