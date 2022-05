Zorzi e Goffredo Cerza hanno litigato?/ “Non rapporto col fidanzato della Ramazzotti”: la verità è un’altra!

Tommaso Zorzi e Goffredo Cerza in ‘non rapporti’? L’indiscrezione

Spunta una nuova indiscrezione che ha come protagonista Tommaso Zorzi. L’ex gieffino, ormai volto noto e apprezzato della TV, non sarebbe in buoni rapporti o, comunque, non avrebbe alcun tipo di rapporto con Goffredo Cerza, il fidanzato della sua migliore amica Aurora Ramazzotti. È la pagina Instagram Pipol Gossip a lanciare l’indiscrezione, secondo la quale: “Tommaso Zorzi non segue su Instagram Goffredo, fidanzato della sua migliore amica Aurora Ramazzotti.”

E continua “Fonti vicine all’ex gieffino Zorzi parlano di un ‘non’ rapporto tra i due. Effettivamente tutte le volte che Aurora è apparsa in compagnia dell’ex gieffino non raramente c’era traccia di Cerza. Inoltre quando Aurora e Goffredo hanno attraversato un momento di crisi, la ragazza è volata in hotel proprio da Zorzi per farsi consolare. Quale sarà la vera storia? Sarà solo una svista da parte dell’ex gieffino?”

Tommaso Zorzi e Goffredo Cerza, la verità è un’altra

In realtà, spulciando sul profilo di Tommaso Zorzi e andando a verificare l’indiscrezione, scopriamo che invece l’ex gieffino segue su Instagram Goffredo, il fidanzato di Aurora Ramazzotti. Certo, non possiamo verificare se il ‘segui’ sia recente oppure no, tuttavia c’è chi sui social ricorda di aver visto i due non molto tempo fa insieme a cena con Aurora, cosa che, dunque, smentirebbe i non rapporti tra Tommaso e Goffredo. E infatti, proprio sotto l’indiscrezione, fioccano commenti come: “Ed è per questo che non molto tempo fa erano a cena insieme e Goffredo spiegava a Tommaso cosa ci fosse in delle caramelle gommose che mangiava”; e ancora chi ribadisce “Erano a cena insieme poco tempo fa, com’è possibile?”

