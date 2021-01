Zorzi e Orlando opinionisti all’Isola dei Famosi?/ “Tommaso scelto anche per…”

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono sicuramente i grandi protagonisti del Grande Fratello Vip 5. Questo duo inaspettato, divertente e ironico, ha fatto impazzire il web che vorrebbe ora ritrovarlo anche in altre vesti. È proprio in virtù del favore riscontrato nel pubblico di Canale 5 che si parla di un nuovo impegno per loro subito dopo il Grande Fratello. Stando alle ultime indiscrezioni, Zorzi e la Orlando potrebbero entrare a far parte del cast della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. A lanciare l’indiscrezione è il portale TvBlog, che dà ormai per quasi certa la presenza di Zorzi nel cast. Insieme a Zorzi, nella veste di opinionista dell’Isola dei Famosi 2021, dovrebbe esserci una presenza femminile. Al momento i nomi più quotati sono quelli di Alessandra Mussolini e Francesca Barra, ma nelle ultime ore si parla sempre più anche di Stefania Orlando, fortemente voluta dal pubblico.

Tommaso Zorzi, per lui Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip 6?

Tornando all’indiscrezione, TVBlog scende nei dettagli e svela che: “Uno dei due opinionisti potrebbe essere Tommaso Zorzi, che sarebbe fortemente voluto da Mediaset, con buona pace di chi (si sussurra che fra questi ci sarebbe anche la conduttrice del programma) avrebbe voluto qualcun’altro in quel ruolo.” Ma non è tutto perché anche Signorini avrebbe pensato a lui: “Per Zorzi intanto c’è già la certezza di un posto come opinionista al Grande fratello vip 6 in onda da settembre su Canale 5 e non sarebbe altrimenti vista la grande stima che nutre su di lui Alfonso Signorini, che per altro lo ha fortemente voluto nel cast del reality show made in Endemol, nonostante alcune perplessità di chi si occupa di questa fortunata trasmissione.” Insomma, pare che la carriera di Tommaso stia davvero per decollare!



