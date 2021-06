Zorzi e Tommaso Stanzani in Puglia, insulto omofobo “Finocch*”/ “Problema suo!”

Dopo la conclusione del Grande Fratello Vip, la vita di Tommaso Zorzi è sicuramente cambiata. Per l’influencer si sono aperte le porte del successo, della TV e, poi, anche dell’amore. Oggi Zorzi ha trovato l’amore con Tommaso Stanzani, ballerino di Amici che aveva già apprezzato quando lui era ancora nella scuola. E con l’arrivo della bella stagione, i due Tommaso hanno deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza in Puglia, dove hanno recentemente registrato una nuova puntata di Battiti Live, in onda su Italia 1 nelle prossime settimane. Zorzi su Instagram, dove è sempre molto attivo, ha documentato questa serata di musica, riprendendo anche Stanzani intento a scatenarsi nel ballo; ma è proprio durante questa storia poi postata che in molti hanno notato una frase omofoba detta da uno dei presenti alla serata.

Tommaso Zorzi replica all’insulto omofobo: “Problema suo!”

La frase ascoltata in sottofondo nella storia postata da Tommaso Zorzi su Instagram è in effetti “Perché sono tutti finocc**?” Parole carpite da tanti follower dell’ex gieffino che hanno dunque segnalato al diretto interessato. Poco dopo lo stesso Tommaso ha infatti scritto: “Me lo state segnalando in tanti. Nel video dove balla il mio Tommy si sente un insulto omofobo. Il problema è suo e poi gliene restano mille #ddlzan”. Tommaso, dunque, la prende con ironia, citando l’ultimo singolo di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro e ricordando con un semplice hashtag l’importanza del DDL Zan.

