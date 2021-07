Zouma alla Roma?/ Calciomercato news, in difesa potrebbe arrivare un nuovo centrale

CALCIOMERCATO NEWS, ZOUMA IL NUOVO CENTRALE

La Roma ha bisogno di un nuovo terzino sinistro per rimpiazzare l’infortunato Spinazzola in questi due mesi di calciomercato estivo ma i dirigenti del club capitolino stanno pensando anche ad un nuovo centrale per la difesa. Chi potrebbe fare al caso dei giallorossi in questo senso è Kurt Zouma, di proprietà del Chelsea con cui il contratto scadrà nel giugno del 2023. Secondo quanto rivelato dal giornalista Julien Maynard tramite il suo account Twitter, il ventiseienne francese dovrebbe lasciare i Campioni d’Europa entro la fine di agosto ed avrebbe anche già rifiutato di trasferirsi in Premier League al Wolverhampton. La formula con cui la Roma vorrebbe aggiudicarsi Zouma sarebbe infine quella del prestito.

CALCIOMERCATO ROMA/ Mykolenko per risolvere il problema Spinazzola

CALCIOMERCATO NEWS, DIVERSI PROBLEMI IN DIFESA

Nella passata stagione Kurt Zouma con la maglia del Chelsea ha messo a segno ben 5 reti in 36 apparizioni complessive tra campionato e coppe attirando su di sè l’attenzione della Roma per questo calciomercato ma non solo. Valutato poco più di 30 milioni di euro, il difensore centrale Zouma è finito nel mirino anche di altre società inglesi quali il Tottenham e l’Everton, club con cui i giallorossi dovranno battagliare se vorranno effettivamente aggiudicarselo.

