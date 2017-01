COPPA D'AFRICA 2017 / Quote,scommesse, pronostici: in campo Algeria-Zimbabwe e Tunisia-Senegal. Tocca a Mahrez (oggi, 15 gennaio 2017)

COPPA D'AFRICA 2017, QUOTE E SCOMMESSE: IN CAMPO ALGERIA-ZIMBABWE E TUNISIA-SENEGAL OGGI, 16 GENNAIO 2017 - Si torna in campo oggi, domenica 15 gennaio 2017, per la seconda giornata di Coppa d'Africa che apre a una doppia sfida davvero molto interessante. Alle ore 17.00 si gioca la sfida Algeria-Zimbabwe con i padroni di casa nettamente favoriti tanto che la Snai quota il segno 1 a 1.50 e il 2 addirittura a 6.25 mentre la x è a 3.70. Sono tre nell'Algeria i calciatori che provengono dal campionato italiano. In difesa abbiamo sulle corsie esterne Ghoulam del Napoli e Mesbah del Crotone mentre in mezzo al campo c'è Taider del Bologna. Sicurametne ci sono tanti altri calciatori di valore come Brahimi del Porto che affronterà la Juventus negli ottavi di finale di Champions League. La stella è ovviamente Riyad Mahrez del Leicester City di Claudio Ranieri. Alle ore 20.00 invece si gioca la sfida Tunisia-Senegal che è sicuramente molto più equilibrata tanto che la Sani arriva a quotare il segno 1 a 3.55 e il 2 a 2.15 mentre l'x è a 2.95, quote alte e in grande equilibrio che ci fanno capire la difficile lettura della partita. Nella Tunisia splende la stella di Aymen Abdennour del Valencia che è l'unico calciatore della nazionale in questione che gioca in Europa oltre a Youssef del Caen. Anche nel Senegal ci sono tanti calciatori importanti, molti di più della Tunisia giocano in Europa. Basti pensare a Baldè Keita della Lazio e Saido Manè del Liverpool, ma non solo perchè al centro della difesa spunta Kalidou Koulibaly del Napoli.

COPPA D'AFRICA 2017, QUOTE E SCOMMESSE: DOMANI IN CAMPO COSTA D'AVORIO-TOGO E DR CONGO-MAROCCO. IN CAMPO KESSIE'. OGGI, 15 GENNAIO 2017 - Si gioca oggi la seconda giornata della Coppa d'Africa dopo che ieri le due sfide di debutto, Gabon-Guinea Bissau e Burkina Faso-Camerun, hanno ampiamente lasciato a desiderare. Ma andiamo a vedere quello che accadrà nella giornata di domani, si scende in campo alle ore 17.00 per la sfida Costa d'Avorio-Togo con tantissimi talenti tra le fila della squadra di Michel Dussuyer. Tra questi splende la stella di Franck Kessiè che quest'anno ha fatto il suo debutto in Serie A con la maglia dell'Atalanta dimostrandosi giocatore di grandissima qualità e andando a finire nel mirino di squadra importantissime come Juventus e Barcellona. In squadra con lui però ci sono altri calciatori importanti come Wilfried Bony e Wilfried Zaha rispettivamente di Stoke City e Crystal Palace. Non ci sarà invece Didier Drogba ormai prossimo al ritiro dal calcio giocato. Alle ore 20.00 invece si gioca un DR Congo-Marocco, sfida che viene considerata sicuramente di minor prestigio, ma che comunque vedrà diversi calciatori importanti impiegati da una parte e dall'altra.

