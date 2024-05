DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024, CLASSIFICA/ Video streaming Rai 2: verso la prima cronometro (18 maggio)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024, CLASSIFICA 14^ TAPPA: CONTRO IL TEMPO

Mentre aspettiamo la diretta Giro d’Italia 2024 per la quattordicesima tappa, abbiamo già accennato a quello che successe otto giorni fa tra Foligno e Perugia, nella prima delle due cronometro di questa edizione della Corsa Rosa. Fu strabiliante la vittoria di Tadej Pogacar, soprattutto perché prima dello strappo conclusivo aveva 47” di ritardo da un eccellente Filippo Ganna, che però nel tratto conclusivo della crono umbra si è dovuto inchinare al fenomeno sloveno. Pogacar infatti completò i 40,6 km con il tempo di 51’44” e con un vantaggio di 17” su Ganna, comunque secondo ad aprire un terzetto di uomini della Ineos Grenadiers, con Magnus Sheffield terzo a 49” e Thymen Arensman a 1’00”.

L’olandese ci serve come termine di paragone: al secondo intermedio aveva anche lui 47” di ritardo da Ganna come Pogacar, poi Arensman ha recuperato solo 4” a Filippo mentre lo sloveno ne ha guadagnati 1’04”. Ottimo fu anche il sesto posto di Antonio Tiberi, che chiuse al sesto posto a 1’21” da Pogacar, facendo quindi 28” meglio di Daniel Martinez e 39” rispetto a Geraint Thomas, quindi anche il laziale andrà seguito con la massima attenzione tra Castiglione delle Stiviere e Desenzano del Garda. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO D’ITALIA 2024, LA 14^ TAPPA IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Un sabato pomeriggio nelle zone del lago di Garda è sicuramente un ottimo incentivo per seguire la corsa dalla strada, ma per chi non potrà essere presente in loco ecco che la diretta tv del Giro d’Italia 2024 non deluderà nessuno pure in occasione della quattordicesima tappa cronometro Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda. Il racconto della Rai si svilupperà come sempre prima sul canale tematico Rai Sport HD, numero 58, per poi passare dalle ore 14.00 su Rai 2.

Gli abbonati avranno come logico anche l’alternativa rappresentata da Eurosport, quindi naturalmente dobbiamo ricordarvi anche la doppia diretta streaming video del Giro d’Italia 2024 tramite sito o app di Rai Play oppure Discovery +, ma in quest’ultimo caso solo su abbonamento. Infine, altimetrie, cronotabelle, notizie e informazioni utili sulla Corsa Rosa si troveranno sul sito ufficiale www.giroditalia.it ma anche sui profili social, con l’aggiunta di foto e video.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL GIRO D’ITALIA 2024

GIRO D’ITALIA 2024, CLASSIFICA 14^ TAPPA: ATTENTI ALLA CRONOMETRO!

Inizia un fondamentale weekend tutto lombardo, domani si salirà in alta montagna ma oggi, sabato 18 maggio, la diretta Giro d’Italia 2024 vivrà già un giorno imperdibile per la classifica con la quattordicesima tappa cronometro Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda di 31,2 km. Siamo alla seconda e ultima prova contro il tempo di questa Corsa Rosa, otto giorni fa a Perugia ci fu una vittoria capolavoro da parte di Tadej Pogacar, che tuttavia fece la differenza sullo strappo finale, mentre in pianura il più veloce era stato Filippo Ganna, che quindi oggi vorrà conquistare il successo su un percorso più semplice e di conseguenza ancora più adatto alle sue caratteristiche.

Ricordato che ieri a Cento ha vinto Jonathan Milan, altro meraviglioso componente del nostro quartetto olimpionico su pista e ormai sprinter di livello mondiale, adesso l’attesa è tutta per un giorno fondamentale in ottica classifica generale del Giro d’Italia 2024: potrebbe allungare di nuovo la maglia rosa Tadej Pogacar, che in Umbria fu più forte dei suoi inseguitori anche contro il tempo, ma sicuramente seguiremo con grande curiosità anche Antonio Tiberi, la maglia bianca che ha ottime qualità per le cronometro e che di conseguenza oggi potrebbe rafforzare il suo primato tra i giovani ma anche mettere nel mirino il podio. Insomma, ci sarà tantissimo per cui emozionarci oggi con la diretta Giro d’Italia 2024 della quattordicesima tappa cronometro Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024: IL PERCORSO DELLA CRONOMETRO CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-DESENZANO DEL GARDA (14^ TAPPA, 31,2 KM)

Potremmo dire che si tratta del secondo giorno consecutivo completamente pianeggiante, ma naturalmente questa annotazione ha un sapore particolare quando si va a descrivere una prova contro il tempo, quindi adesso analizziamo il percorso della quattordicesima tappa cronometro Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda di 31,2 km, uno dei giorni più significativi per la diretta Giro d’Italia 2024. La Corsa Rosa è giunta in Lombardia e sarà protagonista tra le province di Mantova e Brescia: la partenza avrà luogo da Castiglione delle Stiviere, con il primo atleta (cioè l’ultimo della classifica generale) che scatterà dalla pedana alle ore 13.40.

Ci saranno dei lievi saliscendi, ma davvero morbidi e con la tendenza ad essere leggermente a scendere nella seconda metà del percorso, verso la riva del lago di Garda. Saranno pochi gli attraversamenti di centri abitati e questo aspetto favorirà ulteriormente la velocità per un tracciato caratterizzato da molto lunghi rettilinei. Momenti significativi nel corso della diretta Giro d’Italia 2024 saranno oggi i due riferimenti cronometrici intermedi, che ci diranno come starà andando ogni singolo concorrente: il primo sarà a Solferino al km 7,8, mentre Torre di San Martino ospiterà il secondo dopo 23,2 km. Poi si pedalerà forte verso l’arrivo di Desenzano del Garda, anche se bisognerà prestare attenzione a una coppia di curve destra-sinistra a circa 300 metri dal traguardo.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2024

1. Tadej Pogacar (Slo) in 49h24’38”

2. Daniel Martinez (Col) a 2’40”

3. Geraint Thomas (Gbr) a 2’56”

4. Ben O’Connor (Aus) a 3’39”

5. Antonio Tiberi (Ita) a 4’27”

6. Romain Bardet (Fra) a 4’57”

7. Lorenzo Fortunato (Ita) a 5’19”

8. Filippo Zana (Ita) a 5’23”

9. Einer Rubio (Col) a 5’28”

10. Thymen Arensman (Ola) a 5’52”











