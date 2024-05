Diretta Roma Bologna Primavera/ Streaming video tv: giallorossi già in semifinale (oggi 18 maggio 2024)

DIRETTA ROMA BOLOGNA PRIMAVERA: GIALLOROSSI PER LA VETTA!

La diretta di Roma Bologna Primavera, che va in scena alle ore 13:00 di sabato 18 maggio per la 34^ e ultima giornata nel campionato Primavera 1 2023-2024, ha un senso solo per i giallorossi: la Roma va a caccia del primo posto in classifica, traguardo comunque complesso (l’Inter dovrebbe perdere, oppure pareggiare ma con i capitolini che a quel punto dovrebbero vincere con almeno 11 gol di margine) e in ogni caso relativo, perché grazie al pareggio contro il Lecce la squadra si è già garantita la qualificazione diretta alla semifinale.

Il Bologna alla fine ha centrato una salvezza particolarmente sudata: ad un certo punto sembrava che il Frosinone potesse fare lo scherzetto ai felsinei, poi è arrivato un timido cambio di passo e tanto è bastato per garantirsi la massima categoria, anche se la stagione è certamente negativa. Adesso, mentre aspettiamo che la diretta di Roma Bologna Primavera prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita.

ROMA BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Una vera e propria diretta tv di Roma Bologna Primavera non sarà disponibile: vista la concomitanza con altre partite, questo match non sarà fornito dal canale Sportitalia sulla televisione e dunque l’unica modalità per avere accesso alle immagini sarà quella della diretta streaming video. In questo caso avrete tre diverse opzioni: come sempre il sito dell’emittente che trovate all’indirizzo www.sportitalia.com e la relativa app, ma Roma Bologna Primavera sarà fruibile anche su Sportitalia SoloCalcio, che è un canale disponibile soltanto in mobilità.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA PRIMAVERA

Per inseguire il primo posto, Federico Guidi potrebbe mandare in campo i migliori nella diretta Roma Bologna Primavera: da valutare le possibili convocazioni di Daniele De Rossi, Cherubini e Pisilli dunque potrebbero mancare ancora e tornare per i playoff, dunque ancora spazio a Vetkal e Graziani in mezzo con Francesco D’Alessio, poi Marazzotti e Pagano a fare da esterni di un tridente completato dalla prima punta Alessio e la difesa con Mannini e Ienco sulle fasce, Golic e Keramitsis centrali davanti al portiere Marin.

Due squalificati nel Bologna di Paolo Magnani: si tratta di Nezirevic e Menegazzo. Come terzino destro allora potrebbe giocare Baroncioni inserendo Kongslev a sinistra, in mezzo invece se la vedono Idaro e Lai. Per il resto, avremo Bagnolini in porta con Saer Diop e Amey centrali di difesa, la mediana completata da Hodzic e Rossetti mentre davanti Byar farà il trequartista a supporto delle due punte, confermatissimi Ravaglioli e Ebone che hanno disputato una buona stagione a livello personale, e almeno sulla carta meritano anche di chiuderla da titolari.

