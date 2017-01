WTA Shenzen 2017/ Diretta Giorgi-Riske: streaming video Supertennis, orario della partita (semifinale, oggi 6 gennaio)

DIRETTA WTA SHENZEN 2017: GIORGI-RISKE INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLA PARTITA (TENNIS, OGGI 6 GENNAIO 2017) - Camila Giorgi-Alison Riske è la seconda semifinale nel torneo WTA Shenzen 2017: si gioca non prima delle ore 7 della mattina italiana, quando nel Sud-Ovest della Cina saranno le 14, e sarà preceduta da Johanna Konta-Katerina Siniakova, naturalmente la prima semifinale, che si giocherà a partire dalle 5 della mattina italiana (e dunque mezzogiorno a Shenzen).

Inizia dunque bene la stagione per la Giorgi: a dire il vero le sue avversarie non erano irresistibili, ma è comunque da sottolineare il modo in cui la venticinquenne ha saputo rimontare due volte, prima con Ana Bogdan che arrivava dalle qualificazioni ed era lucky loser (1-6 7-6 6-3) e poi contro Saisai Zheng, battuta 6-7 7-5 6-4. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS GIORGI-RISKE (dalle ore 7 italiane)

Il quarto di finale è stato decisamente più semplice (6-0 6-2 a Qiang Wang; la buona notizia per Camila è quella di non incrociare Agnieszka Radwanska, la testa di serie numero 1 e campionessa in carica che, nella riedizione della finale dello scorso anno, è stata battuta dall’americana. Nei giorni precedenti era stata eliminata anche Simona Halep; strada dunque piuttosto aperta per la Giorgi, che potrebbe andare a vincere il suo secondo titolo WTA dopo quello conquistato sull’erba di ’s-Hertogenbosch nel giugno 2015.

Per la neoventicinquenne (ha compiuto gli anni il 30 dicembre) l’ultima stagione è stata parecchio difficile: prima lo screzio con i vertici di Federtennis e la conseguente esclusione dalla Fed Cup, poi i cattivi risultati sia negli Slam che negli altri tornei, se è vero che in tutto l’anno Camila ha giocato una sola finale (a Katowice, come nel 2015) e l’ha persa da Dominika Cibulkova. L’occasione di riscatto arriva subito: da circa cinque anni si dice che questa tennista di origine argentina sia potenzialmente la miglior giocatrice che il nostro Paese abbia prodotto negli ultimi tempi, eppure la sua esplosione non c’è mai stata.

Se è vero che Camila ha nel suo palmarès alcune vittorie illustri (per esempio su Maria Sharapova e Caroline Wozniacki) va rimarcato altresì che i valori tecnici non sono mai stati accompagnati da una tattica sagace e, vuoi per la mancanza di un vero e proprio coach, vuoi per l’emotività, il gioco è sempre rimasto monocorde, ovvero tirare a tutto braccio e sperare che la pallina resti dentro.

Nei giorni di buona questo può pagare contro chiunque, ma in generale non permette di restare ad alto livello; il ranking della Giorgi (numero 81) racconta un’amara verità, ovvero che la ragazza di Macerata non si è mai spinta oltre la trentesima posizione in classifica e anzi nell’ultima stagione è parsa involuta. Che da qui riparta la sua carriera?

La semifinale Giorgi-Riske a Shenzen sarà trasmessa in diretta tv da SuperTennis, che per l'occasione si collegherà alle 7 della mattina italiana; appuntamento dunque sul canale 64 del televisore, con possibilità di assistere a questo match anche in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito www.supertennis.tv. A proposito di portali, su www.shenzenopentennis.com trovate tutte le informazioni utili sul torneo, sulle giocatrici ancora nel tabellone e su questo match.

