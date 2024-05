DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA/ Tabilo Zverev video streaming tv: si scende in campo! (17 maggio)

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA: SI COMINCIA!

Con Tabilo Zverev possiamo dare finalmente il via alle semifinali Atp nella diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma. Spendiamo ancora due parole per il sorprendente Alejandro Tabilo, aggiungendo che lui e Nicolas Jarry, in un colpo solo, sono i primi cileni capaci di raggiungere la semifinale in un Masters 1000 da ben 15 anni. L’ultimo, proprio qui al Foro Italico, era stato Fernando Gonzalez: nel 2009 aveva 28 anni quando si era fermato contro Rafa Nadal, che lo aveva battuto per 6-3 6-3 andando poi a vincere il titolo. Ecco: il punto è che Gonzalez aveva giocato gli Internazionali d’Italia da testa di serie numero 12, già due anni prima aveva timbrato la finale a Roma ed era stato quinto giocatore nel ranking Atp.

In carriera aveva vinto 11 titoli (non ne avrebbe più festeggiati), tutti 250 ma comunque non pochi; in più due podi (argento e bronzo) alle Olimpiadi e ancora prima, nel 2004 ad Atene, l’oro nel doppio con il connazionale Nicolas Massú, poi diventato il coach di Dominic Thiem. Insomma: da Gonzalez una semifinale a Roma si poteva aspettare, da Tabilo e Jarry assolutamente no e questo va ancor più a loro merito. Adesso, vada come vada oggi contro Alexander Zverev e Tommy Paul, bisognerà vedere se questo livello sarà più o meno confermato o se invece la settimana e mezza del Foro Italico sarà stata una piacevolissima eccezione. Mettiamoci comodi, per ora: la diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE GLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Trattandosi delle ultime battute del torneo, la diretta tv degli Internazionali d’Italia 2024 Roma di oggi sarà affidata al canale dedicato della televisione satellitare: servirà un abbonamento per accedere a Sky Sport Tennis, che trovate al numero 203 del vostro decoder e che nel corso della giornata fornirà vari approfondimenti da studio, per entrare ancor più nel merito del Masters 1000. Come sempre, i clienti avranno a disposizione anche il servizio di diretta streaming video con l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi; inoltre, uno dei match di oggi sarà trasmesso sulla televisione di stato, anche se la Rai non ha ancora specificato il suo palinsesto del giorno.

LE SEMIFINALI MASCHILI!

Il grande appuntamento degli Internazionali d’Italia 2024 Roma fa tappa oggi, venerdì 17 maggio, con le semifinali maschili: si tratta di Tabilo Zverev e Jarry Paul, e ovviamente da queste due sfide, la prima alle ore 15:30 e la seconda alle ore 20:30, andranno poi a formare la finale della domenica. Vada come vada, avremo un nuovo campione rispetto allo scorso anno ma questo lo sappiamo da quando Daniil Medvedev ha perso contro Tommy Paul; potremmo invece celebrare il ritorno al successo di Alexander Zverev al Foro Italico, dopo sette anni, o magari la grande impresa di Alejandro Tabilo e Nicolas Jarry, che fanno sognare una finale tutta cilena assolutamente impronosticabile anche solo pochi giorni fa.

Questo però sarà materiale per domenica; adesso dobbiamo parlare delle due semifinali, la diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma presenta due sfide certamente diverse ma allo stesso modo avvincenti. Possiamo dire che in entrambe ci siano dei favoriti forse d’obbligo; tuttavia, gli avversari non partono battuti e se la giocheranno, al Foro Italico abbiamo assistito a parecchie sorprese e, pur con il rammarico di non avere italiani nelle fasi finali, anche a causa della sfortuna, siamo sicuri che la diretta degli Internazionali d’Italia 2024 Roma non ci deluderà e anzi ci terrà compagnia in un venerdì davvero entusiasmante.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA: LA SORPRESA E IL FAVORITO

Certamente la grande sorpresa nelle semifinali degli Internazionali d’Italia 2024 Roma, che stiamo per seguire in diretta, è Alejandro Tabilo: cileno nato in Canada, classe ’97, un giocatore senza particolari picchi in carriera e che infatti ha nel suo best ranking quello attuale, numero 32 Atp, conquistato a fine aprile con la vittoria del Challenger di Aix-en-Provence. Il fatto che in finale abbia battuto Jaume Munar può essere indicativo a livello di curiosità, perché dello spagnolo si parlava parecchio bene qualche tempo fa ma poi si è perso per strada; il mancino Tabilo invece ha trovato la settimana della vita agli Internazionali d’Italia 2024 Roma. Meglio: il giorno della vita, quello della vittoria contro Novak Djokovic.

Il tabellone poi si è aperto, ma è chiaro che Tabilo abbia mostrato sangue freddo e costanza nel dare seguito a quel successo evitando di sedercisi sopra, e nelle affermazioni seguenti ha confermato di avere un ottimo gioco sulla terra. Sarà ora compito di Alexander Zverev disinnescare l’entusiasmo del cileno; favorito lui per classe, carriera e livello (anche sulla terra), mentre potrebbe regalare molte più sorprese l’altra semifinale. Tommy Paul ha dalla sua il ranking e prove solidissime contro Medvedev e Hubert Hurkacz, ma Nicolas Jarry sul rosso sa esaltarsi e per lui può parlare la grande rimonta nei confronti di Stefanos Tsitsipas, primo vero banco di prova in un torneo anche per lui non complicatissimo. Tuttavia, per i due cileni bastano queste due vittorie per chiamare l’impresa…











