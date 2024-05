Nicola Pietrangeli/ “Alcuni tennisti giocano in “pigiama”, m’avessero pagato l’avrei fatto anche io”

Il grande Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano e internazionale, è stato intervistato questa mattina dal programma di Rai Uno, Storie Italiane. Il talk condotto da Eleonora Daniele si è collegato dal Foro Italico di Roma per gli Internazionali di tennis 2024 che stanno ormai per giungere alle battute conclusive. “Chi vince gli internazionali d’Italia? Se lo sapessi scommetterei – esclama Pietrangeli con una battuta – comunque Alexander Zverev è il favorito – aggiunge – sono sempre stato un suo simpatizzante, l’ho conosciuto e mi ha fatto una stupenda impressione ma questi cileni non giocano male”.

Diretta Internazionali d'Italia 2024 Roma/ Tabilo Zverev streaming video tv: le semifinali (oggi 17 maggio)

Nicola Pietrangeli ha però un appunto da fare nei confronti del tennis moderno, lui che è particolarmente nostalgico: “Io sono anziano per non dire vecchio e come tutti gli anziani amano le vecchie tradizioni, senza offendere nessuno vedo scendere in campo su campi importanti persone in pigiama, e non mi sembra bello, questo è il tennis moderno e devo accettarlo. A Londra non lo permettono. Su un campo rosso ma anche verde, uno vestito di bianco sia più bello da vedere tutti i colori, ma è sempre un discorso di anziano”.

DIRETTA INTERNAZIONALI D'ITALIA 2024 ROMA/ Tsitsipas Jarry video streaming tv: finale per Iga Swiatek!

NICOLA PIETRANGELI: “I TEMPI MODERNI E GLI SPONSOR…”

“I tempi moderni e anche gli sponsor – ha proseguito – però vogliono questo e va benissimo, non credo che questi giocatori siano contenti di vestirsi di 6mila colori, ma se c’è uno sponsor che ti pago è giusto, probabilmente mi sarei vestito anche io di bianco, rosso e verde”.

Chiusura dedicata al documentario che verrà trasmesso dalla Rai proprio sulla vita di Nicola Pietrangeli: “Ho visto il trailer, molto carino, e questi ragazzi che sono di famiglia, sono i nipoti di Virna Lisi che hanno fatto tutto… spero che diventerà una cosa guardabile dai, sarei contento. La Coppa Davis? – dice dopo che viene inquadrata dalle telecamere, presenti al Foro Italico – una signora che conosco da tanti anni. Ora ha tre strati mentre io l’ho conosciuta quando c’era solo un piano”.

Anna Kalinskaya, chi è la presunta nuova fidanzata di Jannik Sinner/ Esplode il gossip sul tennista!

© RIPRODUZIONE RISERVATA