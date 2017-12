Inter Lazio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Inter Lazio info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro il big match della 19^ giornata di Serie A (30 dicembre)

30 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Inter Lazio (Foto LaPresse)

Inter Lazio, che sarà diretta dall’arbitro Rocchi, sarà il big-match della diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018: la partita si giocherà questa sera alle ore 18.00 allo stadio Giuseppe Meazza. Fine d’anno di lusso dunque a San Siro, dove Inter e Lazio si affronteranno in un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions League, obiettivo fondamentale sia per i nerazzurri sia per i biancocelesti in questa stagione. Sono di fatto cinque le squadre in corsa per i primi quattro posti, ma Inter e Lazio sono quelle che rischiano maggiormente di rimanere fuori: ecco perché la partita di stasera sarà uno snodo fondamentale sia per Luciano Spalletti sia per Simone Inzaghi.

L’Inter, che fino a tre settimane fa, si è improvvisamente bloccata a causa di tre sconfitte consecutive che hanno causato l’addio alla Coppa Italia e una brusca frenata in campionato. Le fatiche del derby finito ai supplementari solo tre giorni fa si faranno sentire, ma l’Inter deve mostrare una reazione per chiudere bene un girone d’andata che resta globalmente più che positivo e soprattutto per evitare di entrare in una crisi che potrebbe somigliare in modo inquietante al crollo della scorsa stagione. Anche la Lazio ha avuto nelle scorse settimane un piccolo e comprensibile momento di calo, che però adesso sembra superato: la partita di oggi ci dirà molto in tal senso, potrebbe esserci aria di sorpasso (contando la partita da recuperare) ma una sconfitta renderebbe più complicato l’inseguimento.

INTER LAZIO, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Lazio si potrà seguire in diretta tv sia sui canali della televisione satellitare che su quelli del digitale terrestre a pagamento; nel primo caso l’appuntamento sarà su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, mentre nel secondo dovrete sintonizzarvi su Mediaset Premium Sport oppure su Mediaset Premium Sport HD. In entrambi i casi sarà possibile per gli abbonati avvalersi del servizio di diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi le rispettive applicazioni Sky Go e Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO

In casa Inter, Luciano Spalletti deve fare i conti con due pesanti assenze in difesa, Miranda e D’Ambrosio. La coppia centrale davanti ad Handanovic sarà dunque formata da Skriniar e Ranocchia, mentre è un vero dilemma capire chi saranno i terzini. Anche considerate le fatiche di Coppa, potrebbe essere rilanciato Santon che contro il Milan non ha giocato, resta valida l’opzione Cancelo e attenzione pure a Nagatomo, che avrebbe il vantaggio di poter giocare su entrambe le fasce. Negli altri reparti si dovrebbe invece tornare alla formazione titolare che aveva portato a una lunga striscia di vittorie: Vecino e Gagliardini in mediana, Borja Valero trequartista e gli esterni Candreva e Perisic in appoggio al centravanti, che naturalmente sarà Icardi.

In casa Lazio invece la formazione tipo è disponibile al completo e di conseguenza Simone Inzaghi dovrebbe andare sul sicuro, perché queste non sono di certo le partite in cui fare esperimenti. Strakosha in porta, protetto dalla retroguardia a tre con De Vrij e Radu sicuri del posto e Wallace favorito per completare il reparto. Nel folto centrocampo Lucas Leiva sarà il perno centrale, affiancato dalle mezzali Parolo e Milinkovic-Savic, mentre sugli esterni agiranno Marusic a destra e Lulic a sinistra. In attacco ecco Luis Alberto alle spalle del bomber Immobile, anche se è tornato pure Felipe Anderson, che sarà naturalmente una soluzione molto utile per Inzaghi e potrebbe anche soffiare il posto allo spagnolo.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico dell’agenzia di scommesse Snai su Inter Lazio è nel segno dell’incertezza, per una partita aperta ad ogni esito: il segno 1 per la vittoria dei nerazzurri vale 2,30 mentre la vittoria della Lazio, per la quale dovrete giocare naturalmente il segno 2, ha un valore di 3,05. E’ il segno X che invece dovrete giocare se credete che a San Siro la sfida di Serie A finirà con un pareggio: in questo caso il guadagno sarebbe di 3,45 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

