Calciomercato Juventus News/ Khéphren Thuram e Todibo, doppio colpo dal Nizza? (oggi 20 maggio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: SI PESCA A NIZZA

Ci sono due nomi che il calciomercato Juventus starebbe sondando per la prossima stagione, ed entrambi giocano nel Nizza: uno a dire il vero non è nemmeno nuovo perché parliamo di Khéphren Thuram, figlio di Lilian e fratello minore di Marcus, che già in passato era stato sondato dal club bianconero. L’altro è Jean-Clair Todibo, classe ’99, che quando aveva diciotto anni e giocava nel Tolosa era entrato nel mirino di mezza Europa: se lo era assicurato il Barcellona, ma in blaugrana le cose non sono mai andate bene e dunque oggi Todibo gioca appunto nel Nizza. Un centrocampista e un difensore centrale: la nuova Juventus potrebbe ripartire anche da qui, su di lui però c’è parecchia concorrenza in Premier League e il prezzo, 35 milioni di euro, non è immediato soprattutto considerando le disponibilità dei club inglesi.

Più facile forse arrivare a Khéphren Thuram, anche se le ultime stagioni nel Nizza hanno fatto salire anche il suo valore; anche per lui si parla di una cifra molto simile a quella del compagno di squadra. chiaramente, e questo vale per qualunque indiscrezione di calciomercato sulla Juventus, bisogna capire se Thiago Motta abbia già voce in capitolo o se Cristiano Giuntoli si stia muovendo da solo; si saprà solo più avanti, ma è abbastanza evidente che se l’italo-brasiliano non dovesse arrivare alla Continassa le strategie della dirigenza potrebbero anche cambiare, e questa incertezza al momento non gioca certo a favore della Juventus.

BREMER PIACE AL MANCHESTER UNITED

Un altro problema che il calciomercato Juventus dovrà affrontare è quello relativo alla svalutazione dei suoi calciatori: molti elementi sono stati pagati tanto e ora non sono rivendibili se non con una minusvalenza, non è certo un aspetto secondario anche perché questo comporterebbe l’inevitabile sacrificio di pezzi pregiati. Uno di questi potrebbe essere Dusan Vlahovic, l’altro il tanto chiacchierato Federico Chiesa. A questo duo va aggiunto Gleison Bremer: nella sua seconda stagione alla Juventus il centrale brasiliano è ulteriormente cresciuto ed è stato appena convocato per la Copa America.

Thiago Motta, almeno secondo le indiscrezioni, lo confermerebbe per formare una coppia con Riccardo Calafiori che porterebbe dal Bologna, ma su Bremer c’è tanto interesse. Il Manchester United si gioca la finale di FA Cup, che può determinare l’ingresso in Europa League o viceversa l’esclusione da tutte le coppe; i Red Devils però sono meno legati a un posizionamento UEFA potendo investire, sarà probabilmente rivoluzione visto l’ottavo posto in Premier League e Bremer sarebbe uno dei principali tasselli, anche perché quest’anno la difesa della squadra di Erik Ten Hag ha lasciato parecchio a desiderare ed è eufemistico dire che abbia delle certezze. Naturalmente la Juventus proverà a resistere ad eventuali assalti di calciomercato, ma potrebbe non essere troppo semplice farlo.











