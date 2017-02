Pronostici Serie A/ Le scommesse sulle partite della 26^ giornata (25-26 febbraio 2017)

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 26^ GIORNATA - Nella Serie A 2016-2017 siamo alla ventiseiesima giornata, la settima del girone di ritorno: un turno che vedrà Inter-Roma come big-match domenica sera, ma grande attenzione anche per Napoli-Atalanta che apre invece il programma alle ore 18.00 di oggi, sabato 25 febbraio. Per i nostri pronostici adesso andiamo a vedere che cosa ci potremmo attendere nelle partite che si giocheranno in questo weekend per un nuovo emozionante turno del massimo campionato.

Pronostico Napoli-Atalanta (sabato ore 18) - Gara interessante quella in programma al San Paolo tra Napoli ed Atalanta; nella formazione azzurra, dopo essere rimasto fuori contro il Chievo per il turnover, rientra Albiol nella linea difensiva, mentre in attacco potrebbe toccare ancora a Pavoletti, con turnover questa volta per Insigne o Callejon. A centrocampo, infortunato Allan, Zielinski sarà nell’undici titolare, insieme ad uno tra Diawara e Jorginho. Nell’Atalanta mister Gasperini potrebbe far rientrare Zukanovic in difesa e pensa a Cristante al posto di Freuler a centrocampo. Non ci sono cambi invece in attacco con la conferma della coppia Petagna–Gomez. Pronostico favorevole al Napoli.

Pronostico Juventus-Empoli (sabato ore 20.45) - Dopo il successo in Champions ad Oporto Juventus che affronta l’Empoli con un po' di turnover e con Sturaro titolare a centrocampo, Pjaca nel terzetto dietro alla punta centrale e Rugani in difesa. Per l’Empoli Martusciello dovrebbe riuscire a recuperare Laurini e Croce ed a centrocampo ripropone ancora El Kaddouri. La Juventus capolista è la favorita per la vittoria in questo incontro.

Pronostico Palermo-Sampdoria (ore 12.30) - Per Lopez in questa gara mancherà Goldaniga, fermato da una squalifica ed al suo posto potrebbe giocare Cionek. Con una linea difensiva che nell’occasione sarà a 4. Nella linea di centrocampo del Palemo, ballottaggio tra Gazzi e Chocev con quest’ultimo favorito. In attacco posto sicuro solo per Nesterovski. Per quanto riguarda i blucerchiati mister Giampaolo sostituisce Torreira con Barreto, che agirà insieme a Paraet e Linetty. Per l’attacco ancora in panchina Schik. Pronostico per un successo della Sampdoria.

Pronostico Lazio-Udinese - Nel centrocampo laziale turnover causato dalla squalifica dell’argentino Biglia, rimpiazzato da Parolo. Per Simone Inzaghi c’è anche il rientro, in difesa, di De Vrji, ed allora la scelta è tra Hoedt e Wallace per decidere chi lo affiancherà, davanti a Strakosha. Un posto da titolare anche per Milinkovic-Savic. Nell’Udinese Del Neri potrebbe passare al modulo 4-4-2, a causa delle squalifiche sia di Halfredsson che di De Paul, con i loro sostituti che dovrebbero essere Kums e Perica, mentre Jankto è in ballottaggio con Matos. Pronostico favore ai biancocelesti romani.

Pronostico Crotone-Cagliari - Nel Crotone mancherà Ferrari nel reparto difensivo per squalifica, e per la sua sostituzione Nicola ha scelto di impiegare Dussenne. Indisponibile Rohden, per il Crotone c’è anche un ballottaggio tra Acosty e Tonev. Nelle file dei sardi torna dal primo minuto Borriello, e Rastelli sostituisce Tachtsidis, squalificato, con Dessena, mentre sono indisponibili sia Meclchiorri che Farias. Pronostico per il pareggio.

Pronostico Sassuolo-Milan - Nella formazione neroverde le due reti realizzate ad Udine hanno fatto promuovere Defrel titolare nella linea d’attacco contro il Milan. In difesa Di Francesco ritrova Leschert ma è ancora indeciso riguardo al suo schieramento. Ballottaggio infine, per un posto a centrocampo, tra Missiroli e Duncan. In casa rossonera, Montella potrebbe non avere Kucka e quindi la sostituzione è aperta tra Poli e Bertolacci. Dopo la prestazione mediocre ed i fischi di San Siro contro la Fiorentina rischio panchina per Bacca. Pronostico favorevole al Sassuolo.

Pronostico Chievo-Pescara - Nella gara contro il Pescara, rilanciato dall’avvento in panchina di Zeman, Maran sceglie di ritornare al suo classico attacco con due punte, con Meggiorini a spalleggiare Inglese. Castro retrocede quindi a centrocampo prendendo il posto di Izco che a sua volta si accomoda in panchina. Per il tecnico del Pescara c’è immediatamente la riprova in trasferta e la conferma del suo 4-3-3. Confermato integralmente il tridente d’attacco con Cerri come punta centrale e Caprari e Benali ai lati. Possibile ballottaggio per il posto di regista tra Bruggman e Bruno. Il pronostico vede favorito il Chievo.

Pronostico Genoa-Bologna - A Marassi prima gara con Mandorlini sulla panchina del Genoa dopo l’allontanamento di Juric. Per il suo primo 11 titolare l’ex tecnico del Verona potrebbe scegliere il 4-3-3, con Simeone punta centrale e Palladino con Lazovic ai lati. Sono tornati in gruppo Ntcham e Taraabt, ma difficilmente faranno parte della formazione titolare. Nel Bologna Donadoni ritrova in porta Mirante, mentre Destro è ancora alle prese con l’infortunio e potrebbe essere sostituito da Petkovic. Nella linea mediana un posto in ballo tra Donsah e Pulgar. Il risultato più probabile per la gara di Marassi è il pareggio.

Pronostico Inter-Roma (ore 20.45) - Match quasi decisivo per l’Inter per provare ad agganciare la zona Champions League. Contro i giallorossi mister Pioli ha una emergenza difensiva in quanto Miranda è infortunato e potrebbe rimanere fermo. Icardi e Kondogbia di nuovo in campo, con Eder e Palacio che tornano a sedersi in panchina. In fase di recupero anche Brozovic, ma il suo impiego appare difficile. Nella Roma ritorneranno tutti i titolari dopo l’ampio turnover di Spalletti nella gara di Europa League contro il Villareal, a cominciare da Dzeko e Salah in attacco. Dopo l’infortunio subito al Madrigal dovrebbe rientrare anche Rudiger in difesa. Pronostico per un pareggio.

Pronostico Fiorentina-Torino (lunedì ore 20.45) - Fiorentina senza Vecino, squalificato, e con il morale a terra dopo l’eliminazione dall’Europa League. Paulo Sousa proverà a proporre qualcosa di nuovo, come il ritorno di Tomovic in difesa e Saponara a centrocampo. Ballottaggio anche nella posizione di centravanti tra Kalinic e Babacar. Mihajlovic in campo con il 4-3-3 nel quale la posizione di regista sarà occupata da Valdifiori, mentre in difesa Ajeti resta favorito su De Silvestri. Per il tecnico granata ballottaggio nella linea di centrocampo tra Baselli ed Acquah. Torino favorito dal pronostico.

