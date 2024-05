DIRETTA/ Torino Bologna video streaming tv: c’è una storia leggendaria! (3 maggio 2024, Serie A)

DIRETTA TORINO BOLOGNA: TESTA A TESTA

La storia è leggendaria tra due delle squadre più vicinati del calcio italiano, non a caso nella sola Serie A si contano ben 131 precedenti per la diretta di Torino Bologna. I numeri complessivi rispecchiano un equilibrio incredibile: sono infatti 46 le vittorie del Torino e 45 invece i successi del Bologna, con 40 pareggi a completare il bilancio nella massima categoria. I dieci precedenti più recenti sono a loro volta in perfetto equilibrio, infatti da sabato 19 marzo 2019 in poi si contano tre vittorie per parte più quattro pareggi. Possiamo aggiungere che le tre affermazioni granata sono arrivate tutte in partite disputate a Torino, mentre il Bologna ha vinto due volte in casa e una in trasferta.

La stagione in corso invece sorride decisamente agli uomini di Thiago Motta e allora non stupisce osservare che, lunedì 27 novembre scorso, la partita d’andata termino con la vittoria per 2-0 del Bologna naturalmente allo stadio Renato Dall’Ara del capoluogo emiliano, con i gol di Giovanni Fabbian al 56’ minuto e di Joshua Zirkzee nel recupero per sigillare una delle tante soddisfazioni rossoblù in questo 2023-2024. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TORINO BOLOGNA STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Torino Bologna sarà l’anticipo della 35esima giornata di Serie A e verrà trasmessa in contemporanea su DAZN e Sky. NOW TV e Sky GO renderanno possibile la visione in streaming e, inoltre, la diretta testuale verrà seguita da noi che aggiorneremo costantemente il risultato e racconteremo le azioni del match.

UN ANTICIPO AFFASCINANTE

La 35esima giornata del massimo campionato italiano si apre con la diretta Torino Bologna con le due squadre pronte a calcare il campo dello Stadio Olimpico Grande Torino alle 20.45 di venerdì 3 maggio 2024. I granata scenderanno in campo in una giornata molto particolare perché di vigilia al 75esimo anniversario della tragedia di Superga dove molti dei componenti del Grande Torino persero la vita. Per l’occasione, il Torino ha proposto biglietti a prezzi popolari ed alla simbolica cifra di un euro per i presenti a Torino Frosinone. I calciatori granata scenderanno in campo con un kit speciale e dedicato a quella grande squadra che ha fatto innamorare generazioni di tifosi.

I padroni di casa non vincono da quattro partite e arrivano dalla sconfitta per 2 a 0 a San Siro contro l’Inter dove i nerazzurri hanno festeggiato lo Scudetto appena conquistato. Discorso diverso per il Bologna che non sta brillando nelle ultime partite ma si presenterà a Torino con una striscia di imbattibilità che dura da sei partite.

TORINO BOLOGNA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni della diretta Torino Bologna dove entrambi gli allenatori dovranno scontare una squalifica che peserà sulla fase difensiva. Juric dovrà fare a meno di Tameze – espulso nell’ultima giornata – e, per sostituirlo, potrebbe puntare su Lovato e Rodriguez al fianco di Buongiorno per comporre la difesa a tre. Contro l’Inter, però, Juric ha scelto un assetto molto più simile ad una difesa a quattro e sarà interessante capire se quest’idea potrà trovare continuità anche venerdì sera.

Thiago Motta, invece, dovrà fare a meno di Beukema che lascerà spazio a Lucumì e Calafiori al centro della difesa. Ballottaggi sulle fasce dove Ndoye e Saelemaekers partono favoriti su un Riccardo Orsolini che sembra di nuovo aver perso il posto ma, questa volta, senza riuscire a far ricredere l’ex allenatore dello Spezia.

TORINO BOLOGNA, LE QUOTE

Andiamo ad approfondire il discorso relativo alle quote della diretta Torino Bologna seguendo le proposte di Sisal: per via del fattore campo, tra le due squadra regna il pieno equilibrio con i segni 1 e 2 entrambi quotati a 2,75. Per il pareggio X la quota si alza leggermente e arriva fino a 3.00.

