PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote 35^ giornata: tutto scontato al Mapei Stadium? (4-5 maggio 2024)

PRONOSTICI SERIE A: SASSUOLO INTER

Proseguiamo l’analisi sui pronostici di Serie A parlando di Sassuolo Inter. Si tratta come già detto di una partita che è vitale per i neroverdi, mentre rappresenta un’accademia per i campioni d’Italia che, al netto di voler chiudere al meglio un campionato trionfale, ormai non hanno più obiettivi se non quello di raggiungere i 100 punti. Da vedere comunque in che modo Simone Inzaghi gestirà la situazione: l’Inter non sarà in campo per fare sconti, ma inevitabilmente dopo aver tirato per tutta la stagione potrebbe subentrare un meritato relax, e il Sassuolo potrebbe approfittarne per il colpo salvezza.

Ad ogni buon conto i pronostici che sono stati stabiliti dall’agenzia Snai ci dicono che l’Inter resta largamente favorita: il segno 2 per la vittoria esterna dei nerazzurri vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,50 volte quanto messo sul piatto, per contro arriviamo a un valore pari a 5,75 volte la giocata per il segno 1, che regola l’affermazione dei neroverdi. L’ipotesi del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker vi permetterebbe di intascare una vincita che ammonta a 4,50 volte l’importo che avrete pensato di investire. (agg. di Claudio Franceschini)

COSA SUCCEDE NELLA 35^ GIORNATA?

L’ennesimo capitolo dedicato ai pronostici di Serie A ci sta portando alla conclusione del campionato: sabato 4 maggio prosegue il programma della 35^ giornata e sono solo tre i verdetti appurati a 360 minuti dal termine della stagione. L’Inter ha vinto lo scudetto, la Salernitana è retrocessa, il Milan – non aritmeticamente, ma è fatta – è in Champions League: tutto il resto va ancora stabilito, e dunque sarà un finale appassionante con i pronostici di Serie A che ci dovranno dire quali siano le squadre favorite nelle varie partite cui assisteremo.

Come sempre avremo il supporto delle quote ufficiali che sono state emesse dai bookmaker; cominciamo dunque da sabato 4 maggio, un giorno nel quale ci sono soltanto due anticipi (uno è stato giocato ieri) per poi andare anche ad analizzare le partite della domenica; torna in campo l’Inter che però ha esaurito le sue fatiche e ora può se non altro puntare ai 100 punti, che in ogni caso non saranno record. Senza indugiare oltre, iniziamo allora il nostro viaggio attraverso i pronostici di Serie A per la 35^ giornata.

PRONOSTICI SERIE A: MONZA LAZIO

La prima partita di cui parliamo con i pronostici di Serie A è Monza Lazio. Assolutamente tranquilli i brianzoli, che comunque vogliono tornare alla vittoria per provare a superare per la seconda volta consecutiva la quota dei 50 punti: Raffaele Palladino ha fatto un ottimo lavoro e il Monza è diventato una squadra capace di prendersi la salvezza con largo anticipo, avvicinando anche le posizioni europee. Attenzione alla Lazio: la quinta squadra nel nostro campionato potrebbe andare in Champions League, questo ci dice che i biancocelesti sono assolutamente in corsa e potrebbero fare uno scherzetto alla Roma, anche se bisognerà fare i conti con un’Atalanta che deve ancora recuperare la partita contro la Fiorentina.

Intanto i pronostici di Serie A per Monza Lazio indicano nella squadra ospite la favorita: il segno 2 per la vittoria della Lazio all’U-Power Stadium vi farebbe guadagnare 1,77 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, siamo anche abbastanza lontani per il segno 1 che regola l’affermazione interna del Monza, perché qui il valore corrisponde a 4,50 volte la vostra giocata. Abbiamo infine l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: se le cose dovessero finire in questo modo, la vostra vincita con il bookmaker in questione equivarrebbe a 3,65 volte l’importo che avrete pensato di investire.

