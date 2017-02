Diretta / Casalmaggiore-Hameenlinna: info streaming video e tv, orario e risultato live (volley femminile Cev Cup 2017, oggi 8 febbraio )

DIRETTA POMI’ CASALMAGGIORE- HPK HAMEENLINNA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, RISULTATO LIVE (VOLLEY FEMMINILE, CEV CUP 2017, OGGI 8 FEBBRAIO) – Casalmaggiore-Hameenlinna, diretta dagli arbitri Souto Jimenez e Penkov,è la partita di volley femminile in programma per oggi 8 febbraio 2017 alle ore 20.30 presso il PalaRadi, valida per gli ottavi di finale della Cev Cup 2017. Per le cremonesi la partita di questa sera ha un solo obbiettivo: avanzare il più possibile nella competizione, per cercare di arrivare a sollevare il trofeo.

Non sarà facile, viste le tante sfide che attendono la Pomì anche in campionato, ma nulla deve essere lasciato al caso: il potenziale per poter andare avanti è sicuramente altissimo, ma ora bisogna portare a termine obiettivo dopo obiettivo. Altrimenti si rischia di dover lasciare per strada punti e set, e questo è l'ultimo pensiero che passa nella testa di Casalmaggiore.

Giovanni Caprari sembra avere in mente la formazione che scenderà in campo nella gara di andata in programma questa sera: Imma Sirresi sarà il libero titolare, con Carli Lloyd in cabina di regia. Al centro dovrebbero essere confermate Lauren Gibbemeyer e Jovana Stevanovic: le due cercheranno di arginare l'attacco avversario, ostacolandolo a muro. Valentina Tirozzi e Lucia Bosetti vanno in attacco, con Samanta Fabris come opposto. Attenzione ad Anastasia Guerra, che potrebbe entrare a gara in corso: non è infatti da escludere un piccolo turnover, ma quello dipenderà ovviamente da come si metteranno le cose.

Dubbi per le ospiti, che decideranno solamente nelle ultime ore la formazione da poter schierare: due posti per quattro giocatrici al centro, ovvero Krista Madsen, Karolina Friberg, Pihla Pelkio e Roosa Nieminen si giocheranno i posti al centro. Pochi dubbi in attacco, con Noora Venho opposto e Piia Korhonen, insieme a Allison Mayfield, in attacco: dubbi in palleggio, con Katja Kylmaaho favorita leggermente su Bryn Friberg, ma anche qui la decisione verrà presa probabilmente negli ultimi minuti utili prima di poter consegnare le distinte.

Quella di questa sera tra Casalmaggiore e Hameenlinna sarà una sfida importantissima per le padrone di casa: iniziare al meglio cercando di facilitare poi la gara di ritorno, da giocare fuori dalle mura amiche. Non sarà facilissimo imporsi sin dai primi minuti, anche perché adesso si inizia a fare sul serio e servirà dunque una partita senza possibilità di appello per la squadra ospite, che possa spegnere tutti gli entusiasmi nella sfida di ritorno e in grado di far passare il turno alla Pomì Casalmaggiore.

Vedremo sicuramente una partita tirata da entrambe le parti, anche se le padrone di casa cercheranno di forzare il servizio sin dalle prime battute. Mettere in difficoltà la squadra ospite, cercando ovviamente di sfruttare il fattore campo: in questo modo si potranno costruire le basi per poter passare il turno visto solo una vittoria netta può mettere in difficoltà la compagine finlandese, che fino a questo momento ha saputo portare avanti i propri obiettivi.

Ricordiamo infine che il match tra Casalmaggiore e Hameenlinna non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non solo state fornite indicazioni riguardanti la diretta streaming video della partita di Cev Cup 2017: ricordiamo quindi di collegarsi sul sito ufficiale della compatizione all'indirizzo www.cev.lu, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

