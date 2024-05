DIRETTA ITALIA TURCHIA/ Video streaming tv: i primi numeri nella Volley Nations League (oggi 18 maggio)

DIRETTA ITALIA TURCHIA: I PRIMI NUMERI

Con tutte le cautele del caso dopo poche partite della VNL 2024, la diretta di Italia Turchia potrebbe comunque già essere un incrocio stuzzicante fra due Nazionali che sicuramente punteranno ad essere protagoniste in tutta la Volleyball Nations League, che nell’edizione del 2023 fu vinta proprio dalle turche. Per il momento possiamo dire che l’Italia ha giocato una partita in più rispetto alle nostre rivali odierne: le Azzurre hanno cominciato decisamente male, perdendo per 3-0 contro la Polonia, ma poi hanno infilato due successi, per 3-1 contro la Germania e 3-0 contro la Bulgaria, quindi la nostra Nazionale ha 6 punti in classifica e un bilancio di sei set vinti contro quattro persi.

DIRETTA/ Italia Bulgaria (risultato finale 3-0): cappotto azzurro! (VNL 2024, oggi 17 maggio)

Alti e bassi anche per la Turchia, che ha incassato una sconfitta al debutto perdendo per 3-2 contro il Giappone e poi si è riscattata battendo per 3-1 l’Olanda: 4 punti in classifica considerando anche quello ottenuto con la sconfitta al tie-break, cinque set vinti e quattro persi. Sarebbe sorprendente non vederle entrambe alla Final Eight, ma sappiamo bene che l’anno olimpico può essere particolare, perché per tutti il grande obiettivo è uno solo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Italia Germania (risultato finale 3-1): bella vittoria azzurra! (VNL 2024, oggi 16 maggio)

COME VEDERE LA DIRETTA ITALIA TURCHIA IN STREAMING VIDEO E TV

Sicuramente sarà un sabato sera stuzzicante per tutti gli appassionati di volley, allora ribadiamo le modalità per seguire la VNL 2024: anche oggi la diretta tv di Italia Turchia non sarà disponibile nel senso classico del termine, ma la Volley Nations League 2024 è visibile in diretta streaming video tramite due modalità. Infatti la piattaforma DAZN e il portale Volleyballworld.net garantiscono la visione della competizione e naturalmente anche della sfida di questa sera, anche se in entrambi i casi solo su abbonamento.

ITALIA TURCHIA: LA PARTITA DI SPICCO DELLA PRIMA SETTIMANA, VNL 2024

C’è grande interesse attorno alla diretta di Italia Turchia, non solo perché alle ore 19.00 italiane (20.00 locali) di oggi, sabato 18 maggio, è in programma la sfida contro le padrone di casa ad Antalya. Infatti, il fattore campo sarà solamente uno dei fattori d’interesse per la quarta uscita delle Azzurre di Julio Velasco nella VNL 2024 di pallavolo femminile, certamente più impegnativa rispetto alla netta vittoria di ieri contro la Bulgaria: siamo ancora alle prime battute della Volleyball Nations League (due vittorie e una sconfitta finora per le Azzurre) e ancora più se si considerano i mesi estivi nel loro complesso, ma un big-match come la diretta di Italia Turchia catalizza sempre e comunque l’attenzione di tifosi ed appassionati di pallavolo.

DIRETTA/ Italia Polonia (risultato finale 0-3) streaming video tv: azzurre sconfitte (volley, 14 maggio 2024)

Sappiamo che nel volley femminile ormai da anni Italia e Turchia sono le nazioni di riferimento per quanto riguarda i club, in questo 2024 le nostre società si sono prese la soddisfazione di monopolizzare i trofei europei e in Champions League la finale è stato un derby tricolore, vinto da Conegliano sul Vero Volley Milano, ma la crescita del volley turco adesso ha dato i suoi frutti anche a livello di Nazionale. Gli ultimi anni hanno visto la Turchia quinta alle Olimpiadi di Tokyo, settima ai Mondiali 2022 e infine in trionfo nel 2023, anno nel quale le anatoliche hanno fatto tris con l’oro agli Europei, il primo posto alla World Cup e il successo anche in Nations League. Ecco allora che stasera la diretta di Italia Turchia sarà la sfida contro le detentrici: cosa chiedere di più?

DIRETTA ITALIA TURCHIA: PENSANDO ALLE OLIMPIADI

Approfittiamo allora del big-match di stasera per utilizzare la diretta di Italia Turchia come un “lancio” delle Olimpiadi Parigi 2024. Sappiamo che le Azzurre devono ancora conquistare un posto ai Giochi, ma pure che l’ottimo ranking dell’Italia dovrebbe metterci al riparo da ogni sorpresa negativa, l’auspicio allora è che la sfida – che in panchina è un vero e proprio derby dal momento che Daniele Santarelli è il c.t. della Turchia – possa magari ripetersi anche fra poco più di due mesi nella città francese, con in palio un sogno a cinque cerchi per due Nazionali che non hanno ancora mai conquistato medaglie alle Olimpiadi nella pallavolo femminile.

La Turchia è ancora più tranquilla perché si è presa un posto per i Giochi olimpici nei tornei di qualificazione del settembre scorso: ne approfittiamo allora per ricordare che le Olimpiadi vedranno protagoniste la Francia padrona di casa, la Repubblica Dominicana, la Serbia campionessa del Mondo in carica, il Brasile, gli Stati Uniti e la Polonia oltre appunto alla Turchia mentre restano ancora da assegnare gli ultimi cinque posti. Alla vigilia della VNL l’Italia era la migliore delle escluse, quindi siamo vicini al traguardo: una vittoria oggi aiuterebbe molto, quindi siamo ancora più curiosi di seguire la diretta di Italia Turchia…











© RIPRODUZIONE RISERVATA