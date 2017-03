Probabili formazioni/ Fiorentina Cagliari: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CAGLIARI: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Fiorentina Cagliari, che si gioca alle ore 15 di domenica 12 marzo per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, è una partita tra due squadre che ormai non hanno più nulla da chiedere alla stagione. Per la Fiorentina la qualificazione alle coppe europee del prossimo anno è diventata un’utopia con gli ultimi risultati negativi; il Cagliari è già abbondantemente salvo. Per entrambe dunque ci sarà unicamente la voglia di riscattare le partite dello scorso turno; in particolare gli isolani arrivano da un pesante 1-5 interno. Aspettando il calcio d’inizio allo stadio Artemio Franchi, valutiamo le scelte che i due allenatori potrebbero operare analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Fiorentina Cagliari.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA - Paulo Sousa va verso la conferma del modulo con la difesa a tre; il tecnico portoghese ha recuperato tutti e dunque può studiare la miglior formazione possibile per la partita interna contro il Cagliari. Davanti a Tatarusanu non dovrebbe cambiare nulla, con Gonzalo Rodriguez che comanderà il reparto avvalendosi della collaborazione di Carlos Sanchez, sempre schierato come centrale difensivo, e Astori che gioca una partita speciale essendo un ex, contro la squadra che lo ha lanciato definitivamente. Dubbi sulla corsia sinistra in mediana: potrebbe esserci la conferma per Cristian Tello che si gioca il posto con Maxi Olivera, qui dipenderà dall’assetto che Paulo Sousa vorrà dare e dal tipo di partita che vorrà impostare. In ogni caso in mezzo agiranno sempre Matias Vecino (altro ex) e Badelj, con Federico Chiesa che ormai non ha più rivali per il ruolo di esterno destro. Sulla trequarti il confermato è Borja Valero; va in panchina Ilicic, ritorno dal primo minuto per Bernardeschi che va a caccia dell’undicesimo gol in questo campionato. Davanti a tutti c’è Kalinic, che può migliorare il suo bottino di reti rispetto allo scorso campionato.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI - Ancora senza Ceppitelli, Massimo Rastelli dovrebbe confermare la difesa già vista contro l’Inter: Pisacane a fare coppia con Bruno Alves, Isla schierato come terzino destro e Marco Capuano che a questo punto è in ballottaggio con Murru per la corsia sinistra, restando in ogni caso favorito. L’arretramento di Isla sulla linea difensiva apre ancora una volta uno spazio a centrocampo: pronto a prenderlo Padoin che rimane in vantaggio su Dessena, dall’altra parte del campo ci sarà Ionita (la mezzala che dovrà occuparsi di lanciarsi negli spazi e provare a galleggiare tra le linee), in mezzo va verso una maglia da titolare Davide Di Gennaro. Sulla trequarti se la giocano in due: Joao Pedro e Barella, ma il primo potrebbe anche tornare utile per giocare al fianco di Borriello. Volendo ampliare il discorso, sono in ballo in cinque per due maglie: ci sono anche Ibarbo, Sau e Farias che non possono essere tolti dall’equazione, l’unico certo del posto è il cannoniere stagionale. Da valutare quello che Rastelli deciderà di fare.

FIORENTINA-CAGLIARI: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Fiorentina Cagliari, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite sul canale Sky Calcio 3, e dalla pay tv del digitale terrestre sul canale Premium Calcio 2.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-CAGLIARI

FIORENTINA (3-4-2-1): 12 Tatarusanu; 6 Carlos Sanchez, 2 Gonzalo Rodriguez, 13 Astori; 25 F. Chiesa, 5 Badelj, 8 Matias Vecino, 16 C. Tello; 20 Borja Valero, 10 Bernardeschi; 9 Kalinic

A disposizione: 57 Sportiello, 23 Satalino, 40 Tomovic, 4 De Maio, 18 Salcedo, 19 Cristoforo, 24 I. Hagi, 15 Maxi Olivera, 31 Milic, 21 Saponara, 30 Babacar

Allenatore: Paulo Sousa

Squalificati: -

Indisponibili: -

CAGLIARI (4-3-1-2): 28 Gabriel; 3 Isla, 2 Bruno Alves, 19 Pisacane, 24 M. Capuano; 20 Padoin, 8 D. Di Gennaro, 21 Ionita; 18 Barella; 22 Borriello, 10 Joao Pedro

A disposizione: 1 Rafael A., 13 R. Colombo, 35 Salamon, 29 Murru, 12 Miangue, 4 Dessena, 77 Tachtsidis, 27 Deiola, 32 Ibarbo, 17 Farias, 32 Ibarbo, 25 Sau

Allenatore: Massimo Rastelli

Squalificati: -

Indisponibili: Ceppitelli, Faragò, Melchiorri

