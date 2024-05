Pronostici Serie A/ Le quote e le previsioni sulle partite della 37^ giornata (18-19 maggio 2024)

PRONOSTICI SERIE: LE QUOTE SULLA 37^ GIORNATA

Siamo ormai arrivati al termine dell’appuntamento stagionale anche con i pronostici di Serie A: saranno le ultime due finestre di un campionato lungo e appassionante, che deve ancora fornire parecchi verdetti a dire il vero. Ecco perché con i pronostici di Serie A sulla 37^ giornata, già scattata ieri con un anticipo, analizzeremo quelle partite in cui ci sia almeno una squadra che si gioca qualcosa, visto che altre ormai hanno raggiunto i loro obiettivi o li hanno aritmeticamente mancati; come sempre, prendiamo in considerazione i match di sabato e domenica e ci faremo aiutare dalle quote emesse dai bookmaker ufficiali.

Possiamo dire che questo finale di stagione sarà davvero intenso: anche l’Europa può giocare la sua parte perché le squadre che accederanno alle prossime coppe potrebbero aumentare di numero, intanto ne conosciamo quattro che giocheranno la Champions League ma siamo ancora in attesa della quinta, poi naturalmente bisognerà scoprire chi accompagnerà la Salernitana in Serie B. Di carne al fuoco insomma ne abbiamo parecchia, anche se siamo arrivati alla 37^ giornata; dunque non perdiamo tempo, e tuffiamoci nella valutazione dei pronostici di Serie A.

PRONOSTICI SERIE A: LECCE ATALANTA

La prima partita di cui parliamo con i pronostici di Serie A è Lecce Atalanta. Due squadre a un passo dal traguardo, ma che non l’hanno ancora raggiunto: i salentini infatti hanno bisogno di fatto di punto per ottenere l’aritmetica salvezza, hanno mancato il primo match point perdendo in casa contro un’Udinese che ha mostrato maggiore fame ma, visti anche gli incroci del calendario, non dovrebbero mancare un obiettivo importante, perché questa sarebbe la seconda salvezza consecutiva e peraltro raggiunta dopo che l’allontanamento “forzato” di Roberto D’Aversa sembra aver complicato parecchio i piani.

L’Atalanta può entrare in Champions League anche vincendo l’imminente finale di Europa League, nel frattempo deve recuperare contro la Fiorentina e dunque ha più di una chance per essere la quinta italiana nella competizione. L’agenzia Snai ha tracciato sui pronostici di Serie A uno scenario che vede la Dea favorita non di poco: valore di 1,80 volte la giocata sul segno 2 per la vittoria dell’Atalanta, il segno 1 che identifica l’affermazione del Lecce vi farebbe guadagnare una somma pari a 4,25 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno X, sul quale puntare per il pareggio, andreste a vincere una cifra che equivale a 3,70 volte l’importo che avrete investito.











