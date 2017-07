Italia-Australia/ Info streaming video e orario diretta tv, risultato live (pallanuoto maschile Mondiali 2017)

Diretta Italia-Australia, Mondiali pallanuoto 2017 (Foto LaPresse)

DIRETTA ITALIA-AUSTRALIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (PALLANUOTO MASCHILE, MONDIALI 2017) - Italia-Australia si gioca alle ore 21:30 di venerdì 21 luglio: ai Mondiali 2017 questa partita di pallanuoto maschile è l’ultima che il Settebello affronta nel girone B. L’Italia ha già la sicurezza della qualificazione alla prossima fase, ma la partita di questa sera è decisiva per i quarti di finale: la formula dei Mondiali infatti prevede che le prime tre nazionali di ciascun girone superino il turno, ma soltanto la prima vada direttamente ai quarti. Le altre dovranno giocare un turno di spareggio: la seconda contro la terza.

Noi siamo accoppiati al girone A, dunque eventualmente la nostra avversaria sarebbe una tra Kazakhstan, Brasile e Canada (verosimilmente il Montenegro si prenderà il primo posto nel suo gruppo). L'Italia fino a questo momento ha conquistato 3 punti: all'esordio ha superato la Francia per 18-9, poi ha pareggiato 9-9 contro i padroni di casa dell'Ungheria. Un pareggio che rischia di avere il sapore della beffa: acciuffato dai magiari all'ultimo, il Settebello si trova al secondo posto virtuale a causa della differenza reti, che è +9 contro il +10 dell'Ungheria frutto della vittoria contro l'Australia.

Vuol dire che, almeno tecnicamente, l’Italia non è padrona del suo destino: anche una goleada contro gli Aussie potrebbe non bastare, perchè poi la nazionale di Sandro Campagna sarebbe comunque legata al risultato che i padroni di casa centreranno contro la Francia. Naturalmente per i magiari vale lo stesso discorso; se vogliamo per il Settebello c’è il leggero vantaggio di giocare dopo, e dunque di sapere quanti gol serviranno per arrivare al primo posto; questo conta, perchè in un finale di una partita già scritta potrebbe essere prodotto uno sforzo che giocando prima potrebbe non essere tale.

Sia come sia, i calcoli sono semplici: l’Italia dovrà vincere con almeno un gol di scarto in più di quanto riuscirà a fare l’Ungheria perchè, avendone realizzati 27 contro i 22 dei magiari, a parità di differenza reti conterà il numero di gol segnati. Naturalmente diamo per assodato che entrambe le nazionali in corsa per il primo posto vincano: non fosse così, l’Italia rischierebbe di scivolare addirittura in terza posizione, ma in ogni caso per blindare la seconda piazza basta un semplice pareggio e questo contribuisce ad allentare parte della tensione dettata dal dover necessariamente vincere per provare a saltare un turno di questi Mondiali 2017.

La diretta tv di Italia-Australia, partita di pallanuoto maschile, sarà garantita dai canali della Rai: appuntamento dunque su Rai Sport 1 o Rai Sport + in chiaro per tutti, con la possibilità di seguire la sfida di Budapest anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando liberamente il sito www.raiplay.it.

