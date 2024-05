DIRETTA FIORENTINA MONZA/ Video streaming tv: l’anno scorso è finita pari (Serie A, 13 maggio 2024)

DIRETTA FIORENTINA MONZA: I TESTA A TESTA

È recente il primo precedente della diretta di Fiorentina Monza con una partita disputata nella scorsa stagione di Serie A. Nel 2022/2023 la prima partita si giocò davanti al pubblico dell’Artemio Franchi che riuscì a vivere un pareggio per 1 a 1 con i gol dei brasiliani Arthur Cabral e Carlos Augusto. Il primo vero Fiorentina Monza, però, risale al 2019 e si giocò per la Coppa Italia in un 18 agosto che vide i viola trionfare per 3 a 1 ai danni dei brianzoli. Sono ancora due i precedenti di questa sfida arrivati nelle ultime due stagioni.

Il più “vecchio” risale al 23 aprile 2023 quando il Monza riuscì a vincere in casa per 3 a 2 grazie ad un autogol di Biraghi e le reti di Dany Mota e Pessina che ribaltarono il precedente 0 a 2 dei viola con le reti di Kouame e Saponara. L’ultima partita giocata tra Fiorentina e Monza è del girone di andata ed è databile al 22 dicembre 2023 quando bastò Beltran ai viola per vincere dopo un gravissimo errore in disimpegno di Di Gregorio che rinviò il pallone sui piedi dell’attaccante argentino. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA FIORENTINA MONZA STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La 36esima giornata di Serie A si chiude con la diretta Fiorentina Monza che verrà trasmessa su Dazn e sui canali di Sky. Per la diretta streaming video, invece, potranno essere utilizzati anche i servizi messi a disposizione dalle piattaforme di NOW TV e Sky GO. Si potrà anche seguire con noi la diretta testuale della partita approfondita con il riassunto e racconto delle azioni principali e l’aggiornamento del risultato.

FIORENTINA MONZA: PALLADINO VUOLE FARSI UN REGALO!

È lotta da centro classifica quella che andrà in scena nella diretta Fiorentina Monza di lunedì 13 maggio. Alle 20.45, l’Artemio Franchi di Firenze ospiterà l’ultima partita della 36esima giornata di Serie A tra due delle squadre più divertenti del campionato. I viola guidati da Vincenzo Italiano cercano punti per provare il sorpasso sulla Lazio per la zona Europa League e sono chiamati a cambiare rotta dopo la sconfitta per 2 a 1 in casa dell’Hellas Verona.

Sei partite senza vittoria ma una grande risposta nell’ultima giornata, invece, per il Monza di Raffaele Palladino che cerca punti per agganciare la zona Europa. L’ultima partita contro la Lazio ha dimostrato al mondo che i brianzoli stanno bene e possono far male a chiunque perciò è attesa una riconferma anche al Franchi.

FIORENTINA MONZA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Potrebbe ancora ruotare i suoi titolari Vincenzo Italiano che si prepara a schierare la miglior formazione possibile per la diretta Fiorentina Monza. I viola arrivano dall’impegno infrasettimanale in Conference League e l’allenatore di origini siciliane potrebbe cambiare diversi elementi dell’undici titolare che ha sfidato il Bruges. L’infortunio di Sottil limita le scelte sugli esterni dove dovrebbero agire Ikone e Kouame a sostegno dell’unica punta Nzola. La difesa dovrebbe essere guidata da Milenkovic che verrà accompagnato da uno tra Quarta e Ranieri al centro.

Ha più tempo per prepararla Raffaele Palladino che dovrebbe andare verso la riconferma degli undici che, a detta sua, hanno giocato la miglior partita della stagione contro la Lazio. Dopo la doppietta dell’ultima giornata sembra intoccabile Djuric che si posizionerà al centro dell’attacco sostenuto da Colpani, Carboni e uno tra Mota e Zerbin con Caprari che potrebbe trovare un buon minutaggio.

FIORENTINA MONZA, LE QUOTE

Danno molto peso al fattore campo le quote proposte per la diretta Fiorentina Monza dalla Snai. I viola partono largamente favoriti e la quota di una loro vittoria è di 1,55 contro il 5,25 per la vittoria dei brianzoli. È alta anche la quota per il pareggio che arriva fino a 4,25.

