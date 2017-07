Diretta Udinese-Kayserispor, amichevole estiva (Foto LaPresse)

DIRETTA UDINESE-KAYSERISPOR: INFO STREAMING VIDEO E ORARIO TV, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Udinese-Kayserispor si gioca alle ore 17, presso Landskron in Austria: è la terza amichevole estiva della società friulana, che sta preparando come tutte le altre squadre il prossimo campionato di Serie A. L’avversaria odierna per l’Udinese di Gigi Delneri è una squadra che fa parte della Super Lig, il massimo torneo del calcio turco; nella stagione 2016-2017 ha avuto un’annata piuttosto travagliata e ha chiuso al quattordicesimo posto in classifica, con appena 2 punti di margine sulla zona retrocessione e cambiando anche allenatore a stagione in corso, con l’esonero di Hakan Kutlu e l’avvento di Ertugrul Seçme dopo 13 giornate.

Si tratta dunque di una squadra che potrebbe mettere in difficoltà i friulani, sicuramente più di quelle affrontate dalla compagine bianconera fino a qui; l’Udinese infatti ha prima giocato contro la Rappresentativa FVG e poi si è scontrata con l’Al Ahli Jeddah. Il bilancio complessivo parla di due vittorie con un totale di 9 gol all’attivo e due al passivo; per quanto riguarda il programma delle amichevoli estive, i friulani alzeranno il tiro tra fine luglio e inizio agosto, quando sfideranno Hannover e Celta Vigo che certamente rappresentano ostacoli più probanti.

Per quanto riguarda la campagna acquisti, fino a questo momento l’Udinese non ha ancora fatto decollare le sue trattative: al netto dell’arrivo di Giuseppe Pezzella, la squadra di Gigi Delneri ha più che altro fatto rientrare tanti calciatori dai prestiti (tra cui vanno citati Kevin Lasagna e Edenilson), ma sta muovendo passi importanti dal punto di vista del suo reparto offensivo. A breve infatti potrebbe chiudersi l’operazione con il Napoli: Karnezis, portiere greco, andrebbe a giocare in maglia azzurra come vice di Pepe Reina e in cambio l’Udinese otterrebbe quel Leonardo Pavoletti che sarebbe il sostituto ideale di Duvan Zapata, partito dopo le due stagioni di prestito.

Per l’Udinese comunque l’obiettivo è sempre lo stesso: ottenere una salvezza tranquilla, magari con più punti di quelli ottenuti un anno fa (45) e far crescere qualche giovane che poi andrà rivenduto sul mercato generando una plusvalenza, la “tattica” che negli ultimi anni ha permesso alla società di giocare grandi stagioni che sono culminate con qualificazioni in Europa (anche la Champions League). Il Kayserispor è una società relativamente giovane: è stata fondata nel 1966 dalla fusione tra due altre squadre, ha cambiato nomi e colori sociali con ultima variazione nel 2004, aprendo all’attuale giallorosso.

Il suo allenatore è Marius Sumudica, quarantaseienne rumeno che arriva dall’Astra Giurgiu: l’anno scorso con la squadra della sua nazione ha raggiunto i sedicesimi di Europa League, venendo eliminato dal Genk (poi arrivato ai quarti) con un solo gol di scarto (2-2 in casa, 2-3 in Belgio).

Salvo variazioni di palinsesto, l’amichevole tra Udinese e Kayserispor sarà trasmessa in diretta tv su Udinese TV, il canale dedicato interamente al mondo bianconero che trovate, nelle zone di Friuli e Veneto, sul canale 110 del digitale terrestre; la diretta streaming video dovrebbe essere garantita visitando il sito www.udinese.tv, senza costi aggiuntivi.

