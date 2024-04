DIRETTA MADRID OPEN 2024/ Musetti Seyboth Wild video streaming tv: ecco i migliori match di oggi, 26 aprile

DIRETTA MADRID OPEN 2024: GLI ALTRI MATCH

Come abbiamo già detto, la diretta del Madrid Open 2024 fornisce oggi altri match molto interessanti, con i primi big che fanno il loro esordio alla Caja Magica. Alexander Zverev questo Masters 1000 lo ha vinto due volte, con tre finali: oggi apre contro Borna Coric, avversario mai banale ma purtroppo rallentato da tanti infortuni nel corso della carriera. Il finalista dello scorso anno Jan-Lennard Struff è pronto a sorprendere anche in questa edizione del Madrid Open 2024, ma attenzione allo spagnolo Jaume Munar che gioca davanti al pubblico di casa, anche se ancora non ha confermato quanto di buono si diceva di lui in giovane età.

Avremo poi naturalmente l’esordio di Carlos Alcaraz, campione in carica e a caccia del tris alla Caja Magica: se la vede con Alexander Shevchenko, con anche uno sguardo al ranking che pure al momento non sembra essere tra le sue priorità. Tra gli altri protagonisti, che possono fare bene sulla terra, Holger Rune ha una sfida non banale contro l’argentino Mariano Navone, mentre Andrey Rublev ha iniziato male la sua stagione e va a caccia di riscatto contro Facundo Bagnis, in un match che potrebbe portare qualche sorpresa. Da citare anche Hubert Hurkacz, il cui secondo turno nel Madrid Open 2024 sarà contro il giovane britannico Jack Draper. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE IL TORNEO MADRID OPEN 2024 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Va ricordato, come già fatto nei giorni scorsi, che la diretta tv del Madrid Open 2024 viene riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: il canale di riferimento rimane Sky Sport Tennis (numero 203 del telecomando) ma, soprattutto nei primi giorni del Masters 1000 in cui ci sono parecchi match in contemporanea, non saranno escluse le incursioni su Sky Sport Uno (numero 201). In ogni caso sarà possibile seguire le partite del torneo anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

GIOCANO MUSETTI E DARDERI!

C’è grande attesa per la diretta del Madrid Open 2024, che venerdì 26 aprile spalanca le porte al secondo turno del tabellone Atp: diciamo subito che i primi match cominciano alle ore 11:00, e che in particolare dovremo seguire due italiani. Lorenzo Musetti è testa di serie numero 28, dunque ha saltato il primo turno grazie al bye: il suo primo avversario sarà Thiago Seyboth Wild, numero 6 del ranking che ieri ha compiuto comunque una bella impresa, eliminando il russo Roman Safiullin sfavorito dalla superficie. Sfida naturalmente abbordabile per Musetti, il cui primo avversario però è se stesso visto che non sono poche le volte in cui a mancare sono concentrazione e cattiveria agonistica.

Ha già giocato qui invece Luciano Darderi, italo-argentino che ha battuto il veterano francese Gael Monfils: un successo anche netto per il classe 2002, un altro giovane azzurro che si sta affacciando sulla scena e per il quale l’asticella oggi si alza. A incrociare la racchetta con lui sarà Taylor Fritz: tennista di altra caratura che però sulla terra può soffrire, come lo stesso Musetti ha dimostrato due settimane fa battendolo all’esordio di Montecarlo. Naturalmente nella diretta del Madrid Open 2024 per oggi sono previsti altri match, dunque andiamo a valutarli insieme in una rapida carrellata.

DIRETTA MADRID OPEN 2024: IN CAMPO ANCHE PAOLINI E BRONZETTI

Nella diretta del Madrid Open 2024 saranno in campo oggi anche due italiane. Jasmine Paolini apre il suo Masters 1000, che la vede giocare con la testa di serie numero 12, contro Victoria Jimenez Kasintseva: numero 335 del ranking Wta, l’andorrana ha fatto un grande colpo due giorni fa riuscendo a eliminare Lin Zhu, che fa parte della Top 60. Si tratta di una giocatrice del 2005, ancora diciottenne, che chiaramente ha vissuto quella che al momento è la giornata della vita; ora non si vuole fermare anche se contro la Paolini sarà tutto diverso, la lucchese comunque dovrà stare attenta perché dopo il grande titolo 1000 di Dubai ha faticato a tenere il livello.

A differenza della connazionale, Lucia Bronzetti ha giocato il primo turno del Madrid Open 2024: lo ha brillantemente superato con una vittoria contro Varvara Gracheva, adesso però le cose si complicano perché la sua avversaria sarà Elena Rybakina, che tanto per confermare i suoi progressi sulla terra ha vinto il 500 di Stoccarda (battendo Iga Swiatek in semifinale), l’unico punto di domanda resta la tenuta fisica della kazaka perché raramente la Rybakina riesce a giocare ad alto ritmo due tornei consecutivi, anzi spesso e volentieri (e purtroppo, perché è una grande tennista) è stata costretta a dare forfait. La diretta del Madrid Open 2024 si sta avvicinando, vedremo cosa succederà alla Caja Magica…











