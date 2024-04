Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 35^ giornata (26-27 aprile 2024)

La nostra consueta panoramica sulle quote più stuzzicanti e sulle squadre favorite ci terrà compagnia parlando dei pronostici Serie B in vista della trentacinquesima giornata del campionato cadetto. Naturalmente la posta in palio è sempre più alta e questo evidentemente è un aspetto molto significativo dal punto di vista che più ci interessa, perché sarà garanzia di partite combattute e dall’esito non scontato, anche quando magari le differenze in classifica sarebbero abbastanza nette – e tra l’altro in Serie B questo non si verifica poi molto spesso.

Insomma, l’analisi dei pronostici Serie B si annuncia ancora più stuzzicante del solito in vista di questo ultimo weekend del mese di aprile, che vedrà il campionato cadetto giocare tra venerdì e sabato. Già l’inizio sarà col botto, perchè i due anticipi serali sono particolarmente intriganti, allora iniziamo a scoprire più nel dettaglio ciò che potrebbero riservarci a questo giro quote e favoriti per i pronostici di Serie B dal match di lusso allo stadio Penzo.

PRONOSTICI SERIE B: ATTENZIONE AL BIG-MATCH!

CHE COSA ATTENDERCI NEL PRONOSTICO DI VENEZIA CREMONESE?

Eccoci allora a parlare con la massima attenzione per i pronostici Serie B soprattutto di Venezia Cremonese, la bellissima sfida tra la terza e la quarta in classifica entrando in questo turno numero 35 della stagione regolare. La promozione diretta è ancora un obiettivo almeno per il Venezia: i lagunari dopo il colpaccio a Lecco restano in scia alla coppia di testa, mentre la Cremonese potrebbe avere blindare una posizione tra le prime quattro dopo il pareggio a Catanzaro, perché quella è l’ultima posizione utile per andare immediatamente alle semifinali playoff.

Tutto questo premesso per darvi un quadro della situazione verso la partita, in sede di pronostici Serie B ci affidiamo naturalmente anche alle quote dell’agenzia Snai per capire quali siano gli umori verso il grande anticipo di stasera. Ecco allora che il quadro si preannuncia piuttosto incerto, con il segno 1 indicato a 2,25 mentre il colpaccio della Cremonese varrebbe 3,00 volte la posta in palio sul segno 2 ed infine ecco il pareggio e quindi il segno X come ipotesi più remunerativa ma nemmeno di tanto, a quota 3,35.











