Udinese-Torino/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Udinese-Torino, LaPresse

Udinese Torino, diretta dal signor Rocchi di Firenze, sarà uno degli otto match della quinta giornata di Serie A 2017-18 che si giocheranno mercoledì 20 settembre 2017 alle ore 20.45, teatro della sfida tra le due squadre sarà lo Stadio Friuli-Dacia Arena di Udine.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA UDINESE TORINO

Udinese-Torino sarà visibile in esclusiva sulle reti di Sky Sport che a differenza di Mediaset Premium possiede i diritti per trasmettere tutte le 380 partite del campionato di Serie A. Appuntamento su Sky Calcio 8 (canale 258) per la diretta tv del match, mentre su Sky Go è possibile assistere all'incontro in diretta streaming video, sfruttando una connessione wi-fi o mobile e l'app omonima scaricabile gratuitamente per guardarlo su smartphone e/o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE

Non è stato un inizio di campionato esaltante per la squadra di Del Neri, tantomeno quello che sognavano i tifosi friulani: una sola vittoria nelle prime quattro gare, maturata contro il Genoa, dopodiché sono arrivate tre sconfitte contro Chievo, Spal e Milan, tutte di misura ma che hanno denotato l'incapacità dell'Udinese di salvare il risultato fino al triplice fischio, forse con una migliore gestione delle energie e dei palloni a quest'ora le zebrette bianconere avrebbero sicuramente qualche punto in più. Quella contro il Torino sarà una sfida molto impegnativa e i giocatori dell'Udinese non dovranno assolutamente sbagliare nulla nei prossimi novanta minuti se vogliono uscire dal campo con un risultato utile in tasca.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO

Al di là delle big in lotta per lo scudetto, il Torino rappresenta sicuramente una delle squadre più interessanti nel panorama calcistico italiano: la formazione di Mihajlovic non ha fatto mistero di puntare all'Europa League, e del resto guardando la rosa della squadra di proprietà di Urbano Cairo c'è da lustrarsi gli occhi: Belotti è solo la punta di diamante di un club che vanta elementi di indubbio interesse come Ljajic, Iago Falque, Niang, Rincon, Nkoulo e Berenguer. Rispetto allo scorso anno, comunque, i granata faticano a chiudere le partite, come è successo già in queste prime giornate contro Bologna e Sampdoria dove i tre punti erano comunque alla partita. Il Torino dovrebbe infatti sfruttare meglio questo calendario morbido che le ha consentito di evitare le grandi all'inizio e poter incamerare il maggior numero possibile di punti, anche per nutrire il sogno dell'Europa.

I PRECEDENTI

Nella storia del campionato italiano il Torino ha espugnato lo Stadio Friuli di Udine per 5 volte, l'ultima nella stagione 2015-16 quando i granata travolsero i bianconeri per 5 a 1, mentre altri 12 scontri diretti si sono risolti in parità, l'ultima volta lo scorso 31 ottobre quando finì 2-2. L'Udinese si è invece aggiudicata i restanti 14 precedenti, il più recente risale all'8 marzo 2015 quando alla 26^ giornata i padroni di cas si imposero per 3 a 2.

QUOTE E SCOMMESSE

I bookmaker non si sbilanciano sull'esito dell'incontro tra Udinese e Torino: su WilliamHill l'1 dei padroni di casa viene dato a 2,80; Bet365 ha fissato una quota di 3,50 per il risultato di pareggio; Betclic offre invece una vincita di 2,55 per il successo esterno dei granata. Date le grandi capacità offensive della squadra di Mihajlovic su PaddyPower l'Over (1,68) è caratterizato da una quota più bassa rispetto all'Under (2,10). Vi segnaliamo comunque il risultato esatto di 2-1 in favore del Torino: puntando 10 euro su Betclic se ne possono vincere 90.

© Riproduzione Riservata.