Raciti, semilibertà all'ultras condannato/ Micale undici anni fa uccise l'ispettore negli scontri al Massimino

Raciti, semilibertà all'ultras condannato, Micale undici anni fa uccise l'ispettore negli scontri al Massimino. L’omicida può uscire al mattino e rientrare in carcere per dormire

La vedova e il figlio di Raciti, il giorno del funerale - Twitter

E’ stata concessa la semilibertà a Daniele Micale. Si tratta del ragazzo, oggi trent’enne, condannato per la morte dell’ispettore di polizia Filippo Raciti avvenuta quasi undici anni fa esatti, precisamente il 2 febbraio del 2007. Il poliziotto siciliano morì presso lo stadio Massimino di Catania, in occasione del derby fra gli etnei e il Palermo. Micale è stato condannato insieme ad Antonino Speziale lo scorso novembre 2012, ad undici anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, ed ha già scontato più di metà della sua condanna. A chiedere la semilibertà sono stati i legali rappresentanti di Micale, gli avvocati Eugenio De Luca e Matteo Bonaccorsi. In poche parole, l’ex ultrà del Catania esce la mattina dal carcere, va a lavorare, e di notte rientra in galera per dormire.

SPEZIALE RESTA IN CARCERE

Una decisione, quella presa dal Tribunale, arrivata con l’obiettivo di favorire un «graduale reinserimento sociale al fine di consentire a Micale di svolgere attività lavorativa come dipendente di un supermercato». Gli avvocati di Micale ci tengono a sottolineare che il loro assistito «ha scontato oltre la metà della pena, fruisce regolarmente di permessi premi e da alcuni mesi è ammesso al lavoro esterno e ha svolto anche volontariato». Nessuna semilibertà invece per l’altro omicida, Antonino Speziale, che a differenza di Micale, fu condannato a soli 8 anni per lo stesso reato. Ricordiamo che Raciti morì due ore dopo circa il termine del derby siciliano, in seguito ad un trauma epatico causato da un corpo contundente, che fino ad oggi non è ancora stato individuato. In seguito alla scomparsa del povero poliziotto, il calcio si fermò per una settimana, e venne anche annullata l’amichevole in programma in quei giorni della nazionale italiana.

