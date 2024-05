DIRETTA/ Lecce Atalanta video streaming tv: stasera il cinquantesimo incrocio (Serie A, 18 maggio 2024)

DIRETTA LECCE ATALANTA: TESTA A TESTA

Storia piuttosto lunga anche se con diverse interruzioni, la diretta di Lecce Atalanta conta 49 precedenti in partite ufficiali con una superiorità abbastanza evidente per i nerazzurri, grazie a 20 vittorie per l’Atalanta a fronte di 17 pareggi e 12 successi per il Lecce, che però nello scorso campionato 2022-2023 firmò un clamoroso doppio successo, grazie al 2-1 casalingo del 9 novembre 2022 bissato con medesimo risultato a Bergamo il 19 febbraio 2023. Nell’attuale campionato invece il punto di riferimento è il match d’andata disputato sabato 30 dicembre 2023.

La partita vide la vittoria per 1-0 dell’Atalanta padrona di casa al Gewiss Stadium, grazie al gol di Ademola Lookman al 58’ minuto di gioco. Danotare invece che i pareggi mancano da diverso tempo: l’ultimo segno X risale allo 0-0 di domenica 12 febbraio 2012 a Bergamo, mentre resta memorabile il 2-7 nerazzurro a Lecce di domenica 1° marzo 2020, con gloria soprattutto per il colombiano Duvan Zapata, autore di una tripletta quel giorno in cui l’Atalanta mise in scena uno show meraviglioso allo stadio di Via del Mare. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LECCE ATALANTA STREAMING, VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Lecce Atalanta potrà essere seguita in vari modi: DAZN e Sky trasmetteranno le immagini della partita e sarà anche possibile usufruire dei servizi streaming di NOW TV e Sky GO. Anche noi vi diamo la possibilità di seguire la partita attraverso una diretta testuale dove verranno raccontate le migliori azioni del match.

LECCE ATALANTA: GASP LANCIATO!

Partita delicata quella che andrà in scena al Via del Mare per la diretta Lecce Atalanta dove saranno in palio punti importanti per il possibile approdo dell’Atalanta in Champions League. I padroni di casa sono già salvi ma vogliono festeggiare davanti al proprio pubblico con una vittoria. La sconfitta contro l’Udinese nell’ultima giornata non ha spostato nulla in termini di classifica per una squadra che è riuscita a rialzarsi con l’arrivo di Gotti.

Forma strepitosa quella dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini che, in campionato, arriva dalla vittoria per 2 a 1 contro la Roma che gli ha regalato la quinta posizione. Rimane da recuperare ancora una giornata ai bergamaschi che giocheranno il 2 giugno contro la Fiorentina per confermare una qualificazione in Champions League.

LECCE ATALANTA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo insieme il discorso relativo alle probabili formazioni della diretta Lecce Atalanta. Attacco a due confermato per Gotti che ritrova la coppia Krstovic Piccoli. La difesa con Gallo, Gendrey, Baschirotto e Pongracic va verso la conferma a sostegno di un centrocampo con qualche ballottaggio. Oudin e Almqvist cercano spazio sulla destra con Dorgu confermato sulla sinistra e Ramadani Blin come coppia centrale.

Gasperini si appoggia alla sua solita difesa a tre con Hien, Scalvini e Djimsiti pronti a comporre il terzetto difensivo. Bakker e Hateboer dovrebbero comporre le fasce con Pasalic e De Roon a completare un centrocampo orfano dello squalificato Koopmeiners. Davanti Touré potrebbe partire dal primo minuto con Lookman e Miranchuk alle sue spalle.

LECCE ATALANTA, LE QUOTE

Diamo uno sguardo anche alle quote della diretta Lecce Atalanta utilizzando le proposte del sito della Snai: i pugliesi partono sfavoriti per via del grande stato di forma dei bergamaschi e l’1 è quotato a 4,25 contro il 2 a 1,80. Alta anche la quota del pareggio X che arriva fino a 3,65.

