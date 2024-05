DIRETTA TORTONA VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: l’analisi di De Raffaele (gara-4, oggi 18 maggio 2024)

DIRETTA TORTONA VIRTUS BOLOGNA: LA GIOIA DI DE RAFFAELE

Per avvicinarci alla diretta di Tortona Virtus Bologna, è doveroso adesso dare spazio alla comprensibile gioia del coach Walter De Raffaele dopo la vittoria della sua Bertram Derthona in gara-3 per allungare la serie: “Credo che sia sicuramente una vittoria meritata e di grande spessore contro una squadra fortissima, che può contare su una rotazione infinita. Con tante possibilità, ma soprattutto con tutti giocatori di EuroLeague. Una vittoria che nobilita il campionato di questi ragazzi che ringrazio, perché si sono sacrificati ancora di più rispetto alle difficoltà di formazione”. De Raffaele ha insistito poi sul concetto del valore del successo contro la Virtus.

“Non volevamo essere in questi playoff, come qualcuno ci aveva dipinto, una meteora ma riuscire a incidere. Devo dire che questa vittoria ci permette di allungare la serie, regaliamo un’altra partita in casa ai nostri meravigliosi tifosi. Ci rimbocchiamo le maniche, cerchiamo di recuperare energie, spese tante oggi (giovedì, ndR) soprattutto in tanti giocatori fuori ruolo. E ci ripresentiamo sabato (oggi, ndR) magari con idee diverse”. La conclusione è realista, ma anche fiduciosa: “Ci sono cose da sistemare, ma in questa serie stiamo crescendo. Sappiamo che è sempre un Everest da scalare, lo spirito e la disponibilità a fare qualcosa diverso è totale”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TORTONA VIRTUS BOLOGNA, COME VEDERE GARA-4 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Per coloro che non potranno essere fisicamente presenti al palazzetto di Casale Monferrato, ricordiamo che per seguire la diretta tv di Tortona Virtus Bologna sarà necessario un abbonamento alla televisione satellitare, perché il match di gara-3 è trasmesso su Eurosport 2, canale riservato ai soli clienti. L’alternativa come sempre riguarda la piattaforma DAZN, che segue tutte le partite del campionato di basket Serie A compresi i playoff, quindi anche Tortona Virtus Bologna in diretta streaming video; infine per tutte le informazioni, compreso il play-by-play, sarà utile il sito www.legabasket.it.

TORTONA VIRTUS BOLOGNA: LA BERTRAM HA RIAPERTO I GIOCHI

Finora il fattore campo ha sempre dominato, motivo per cui anche stasera, sabato 18 maggio 2024, si scenderà in campo per la diretta di Tortona Virtus Bologna: l’appuntamento sarà naturalmente presso il PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato, con palla a due alle ore 20.00. Siamo a gara-4 di questo quarto di finale dei playoff scudetto 2024 della Serie A di basket e la diretta di Tortona Virtus Bologna si è resa necessaria perché giovedì sera la Bertram Derthona Tortona è riuscita a vincere gara-3, con il punteggio di 91-81.

Bella risposta da parte dei piemontesi alle prime due vittorie che la Virtus Segafredo Bologna aveva ottenuto invece nelle precedenti due sfide, giocate naturalmente nel capoluogo emiliano in virtù del migliore piazzamento della Virtus in stagione regolare. L’eventuale gara-5 sarebbe di nuovo a Bologna, ma certamente gli uomini di coach Luca Banchi proveranno a chiudere i conti già stasera, per evitare ogni rischio. Saranno capaci di ribaltare il fattore campo per la prima volta in questa serie? Ce lo dirà naturalmente la diretta di Tortona Virtus Bologna…

DIRETTA TORTONA VIRTUS BOLOGNA: COSA HANNO DETTO LE PRIME TRE PARTITE?

Arriviamo dunque al quarto atto della diretta di Tortona Virtus Bologna sulla scia di tre partite finora vinte sempre dalle formazioni di casa. Appena due giorni fa, la Bertram ha sorpreso la Virtus con un magistrale primo quarto da 27-15 per i piemontesi, poi Bologna ha tentato la rimonta ma si è dovuta arrendere al termine di un ultimo quarto pirotecnico, con addirittura 58 punti complessivi segnati (31-27 per Tortona), con i 17 punti di Tommaso Baldasso che meritano una citazione particolare.

In precedenza, la Virtus Bologna aveva vinto entrambe le prime due partite, cominciando da una gara-1 che aveva avuto alti e bassi nella sua prima parte ma fu “spaccata” da un determinante parziale di 24-8 in favore dei padroni di casa bolognesi nel terzo quarto; più combattuta fu invece gara-2, nella quale però la Virtus si prese un margine di qualche punto che poi gestì fino al suono della sirena. Adesso però siamo giunti a un momento davvero di fondamentale importanza per la serie: siamo molto curiosi di scoprire il verdetto della diretta di Tortona Virtus Bologna…











