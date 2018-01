Verona Milan Primavera/ Streaming video e diretta Rai.tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Verona Milan Primavera: streaming video Rai.tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Due squadre in calo si affrontano nell'ultima giornata di andata del campionato

13 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Verona Milan Primavera (Foto LaPresse)

Verona Milan Primavera sarà diretta dall’arbitro Nicola Donda: ultima giornata di andata del girone unico nel campionato Primavera 1 2017-2018, le due squadre si affrontano alle ore 15:00 di sabato 13 gennaio. Si tratta di una partita tra due squadre che hanno leggermente calato il loro ritmo dopo un ottimo avvio; sono 8 le lunghezze di distanza in classifica tra un Milan che occupa la quarta posizione, e dunque lotta per mantenere il suo posto nei playoff con uno sguardo alla qualificazione diretta alla fase finale, e un Verona che invece si trova al dodicesimo posto e non ha troppo margine sulla zona calda, con il rischio di dover giocare i playout per salvarsi o addirittura retrocedere subito. Oggi si gioca in Veneto, dunque sulla carta i gialloblu hanno una bella occasione per provare a prendersi i tre punti e fare un passo avanti in classifica, ma il Milan di certo non avrà intenzione di stare a guardare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Verona Milan Primavera è una delle due partite che oggi verranno trasmesse in diretta tv: l’appuntamento qui è su Rai Sport (o sul canale parallelo Rai Sport +), dunque la gara sarà accessibile a tutti e, in assenza di un televisore, sarà possibile assistervi anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie alla diretta streaming video garantita dal sito www.raiplay.it, al quale potrete accedere senza costi aggiuntivi selezionando poi il canale di riferimento.

VERONA MILAN PRIMAVERA: DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

IL CONTESTO

Il Milan di Alessandro Lupi arriva dalla brutta sconfitta interna contro l’Udinese: uno stop imprevisto contro una squadra di medio-bassa classifica, che ha fatto seguito al pareggio di Firenze. I rossoneri restano in una buona posizione di classifica ma hanno perso tre volte nelle ultime sei partite (due volte in casa) e dunque non hanno più quel ritmo che tra la terza e l’ottava giornata – sempre sei gare – aveva consentito loro di centrare 16 punti con cinque vittorie un pareggio. Alti e bassi nel corso di una stagione ci possono stare, adesso però servirà sfruttare le occasioni come questa per provare a risalire la corrente. Il Verona era stato la grande sorpresa di inizio stagione: tre vittorie consecutive per arrivare a 9 punti in quattro giornate e occupare addirittura il quarto posto in classifica. Da lì però la squadra veneta non ha più saputo riprendersi: ha perso cinque partite consecutive e ha ottenuto appena 2 punti in otto gare. Tornato alla vittoria contro il Sassuolo, il Verona arriva ora dal pirotecnico 4-4 contro il Genoa che certamente non ha risolto i problemi di una squadra che sembra aver smarrito la via e che non può perdere troppo tempo se vuole salvarsi direttamente.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN PRIMAVERA

Antonio Porta dovrebbe schierare il 4-5-1 già visto in Liguria: Bianchi in porta, linea difensiva con Nigretti e Corradini sulle corsie e la coppia centrale formata da Perazzolo e Banlya. Folto il centrocampo, nel quale sarà importante non solo il lavoro di Saveljevs, giocatore che può fare il regista basso come anche il trequartista all’occorrenza, ma anche e soprattutto delle due mezzali Galazzini e Danzi che dovranno avere i giusti tempi di inserimento e sfruttare così i movimenti di Cherubin e Fiumicetti, che saranno schierati sugli esterni per allargare il campo. La prima punta dovrebbe invece essere Tupta, arruolabile grazie alla sosta della Serie A; il Milan di Alessandro Lupi si presenta invece con il 4-2-3-1: Larsen e Tsadjout in ballottaggio per il ruolo di prima punta, Sérgio Sanchez contende a Tiago Dias la maglia di esterno destro. Il resto dovrebbe essere confermato: Murati da trequartista con Campeol a sinistra, in mezzo la coppia di mediani con Capanni e Pobega creerà gioco e cercherà anche di garantire la giusta dose di interdizione. Capitan El Hilali comanda il reparto arretrato al fianco di Bellodi; Bellanova e Llamas sono favoriti per le corsie laterali, in porta invece giocherà come sempre Guarnone.

