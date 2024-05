Diretta Palermo Venezia / streaming, video e tv: iniziano le semifinali playoff (20 maggio 2024, Serie B)

DIRETTA PALERMO VENEZIA: SICILIANI FAVORITI!

Tutto pronto al Renzo Barbera con la diretta Palermo Venezia pronta a giocarsi lunedì 20 maggio dalle 20.30 per l’andata della semifinale playoff di Serie B. I rosanero sono riusciti a superare il primo turno vincendo in casa contro la Sampdoria con un convincente 2 a 0 e affronteranno una delle migliori squadre di questo campionato.

Per il Venezia si parla di debutto perché, la terza posizione in classifica, gli ha fatto saltare il primo turno di playoff. La squadra di Vanoli arriva dalla delusione dell’ultima giornata in casa dello Spezia e vorrà vincere per mettersi in una buona posizione in vista del ritorno al Penzo.

DIRETTA PALERMO VENEZIA STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per tutti quelli che non riusciranno ad essere presenti sugli spalti del Renzo Barbera la diretta Palermo Venezia verrà trasmessa sui canali di Dazn e Sky con la possibilità di seguire anche la partita in streaming su NOW TV e Sky GO. Come sempre, sarà anche possibile seguire con noi la diretta testuale del match con aggiornamenti costanti e il racconto delle azioni di quest’attesissima partita.

PALERMO VENEZIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Scelte che possono valere una stagione quelle dei due allenatori chiamati ad affrontare la diretta Palermo Venezia. Analizziamo, perciò, le probabili formazioni della partita partendo dalle possibili scelte di Mignani che si muove verso la conferma del 3-5-2 con Brunori e Soleri a comporre il tandem offensivo. Davanti a Desplanches si posizioneranno Nedelcearu, Lucioni e Marconi con Lund e Diakité sui lati. Il centrocampo è quello titolare con Gomes, Segre e Ranocchia a comporre il trio e Stulac a cercare spazio durante la partita.

Gioca a specchio anche Vanoli che è pronto a schierare Idzes, Svoboda e Sverko davanti al solito Joronen. Candela e Zampano saranno i due esterni con Busio, Tessmann e Lella a comporre il centrocampo con Andersen ad insidiare i titolari. Davanti la certezza assoluta è Pohjanpalo con Gytkjaer in vantaggio su Pierini per la maglia da titolare.

PALERMO VENEZIA, LE QUOTE

La sfida del Renzo Barbera della diretta Palermo Venezia passa anche per l’analisi delle quote. Prendiamo in esame quelle proposte da Sisal per dare un quadro più completo dell’andata dei playoff di Serie B: i padroni di casa partono con il favore del pronostico e una loro vittoria è quotata a 2,50. Più alta, invece, la quota per un’eventuale vittoria degli ospiti che sale a 3,00 contro un pareggio X a 3,15.











