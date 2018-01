INFORTUNIO PEROTTI / Problema al bicipite femorale per il calciatore della Roma: salta l'Inter?

Infortunio Perotti, As Roma News: l'esterno d'attacco rischia di saltare la gara con l'Inter di domenica per un problema al bicipite femorale della coscia destra. Da valutare le condizioni.

17 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Infortunio Perotti, As Roma News - La Presse

L'infortunio di Diego Perotti al bicipite femorale durante l'allenamento di oggi mette in moto un'allarme in casa Roma che domenica sarà impegnata nella delicatissima sfida contro l'Inter dell'ex Luciano Spalletti. L'attaccante argentino probabilmente sarà indisponibile e dunque Eusebio Di Francesco dovrà studiare una soluzione alternativa. Il dubbio infatti è tra Patrik Schick e un giocatore più difensivo. Edin Dzeko sarà il punto di riferimento del tridente con Stephan El Shaarawy che giocherà sulla corsia destra d'attacco. Dall'altro lato invece al momento non offre garanzie l'attaccante ex Sampdoria che ha dimostrato di dare il meglio al centro del tridente. Visto che Gregoire Defrel è infortunato spuntano le possibilità di vedere impiegato dal primo minuto uno tra Gerson e Alessandro Florenzi.

PROBLEMA AL BICIPITE FEMORALE

Diego Perotti si è fermato per un infortunio nell'allenamento di oggi con la maglia della Roma. L'esterno d'attacco della Roma infatti ha riportato un problema al bicipite femorale della coscia destra. Al momento non sono stati effettuati degli esami strumentali per valutare l'entità del problema. Sicuramente c'è grande attenzione sulla situazione visto che il calciatore in questa stagione ha accusato diversi problemi fisici. Diego Perotti infatti si era fermato per due settimane a cavallo tra settembre e ottobre per un problema sempre al bicipite femorale, situazione che lo aveva visto fermarsi anche altre tre volte la scorsa stagione. Il rischio è che questa situazione possa essere cronica e che il calciatore debba fermarsi per un po' più di tempo proprio per sistemare una volta per tutte questo problema. Staremo a vedere quale sarà la decisione dello staff medico della Roma.

