Lazio Chievo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

21 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Lazio Chievo (Foto LaPresse)

Lazio Chievo sarà diretta dall’arbitro Rosario Abisso; alle ore 15:00 di oggi, domenica 21 gennaio, la ventunesima giornata di Serie A 2017-2018 ci proporrà allo stadio Olimpico della capitale la partita fra i biancocelesti di mister Simone Inzaghi e i gialloblù allenati da Rolando Maran. Una partita fra due squadre che occupano posizioni ben diverse nella classifica della Serie A: la Lazio infatti è quarta a quota 40 e ha pure una partita ancora da recuperare, dunque la qualificazione alla prossima Champions League è una possibilità che diventa ogni settimana sempre più concreta e che oggi potrebbe farsi ancora più stuzzicante a patto di sfruttare nel migliore dei modi dello scontro fra le due concorrenti, che farà rallentare questa sera almeno una fra Inter e Roma. Il Chievo invece, dopo una prima parte di campionato più che positiva, da dicembre ha drasticamente rallentato: 22 punti sono comunque buoni e discreto il margine di sicurezza sulla zona retrocessione, ma sarà bene riprendere al più presto a marciare di buona lena.

Prima della sosta la Lazio ha ottenuto una travolgente vittoria per 2-5 a Ferrara sul campo della Spal, che ha esaltato Ciro Immobile con un poker consentendo al centravanti biancoceleste di tornare pure al comando della classifica marcatori di Serie A. Un pomeriggio perfetto, anche perché ha contribuito al sorpasso al quarto posto sui cugini della Roma: Epifania dolcissima per la Lazio, che adesso deve proseguire così per rendere indimenticabile una stagione in cui la squadra di Simone Inzaghi è in corsa pure in Europa League e Coppa Italia. Il Chievo invece aveva pareggiato per 1-1 contro l’Udinese una partita che francamente avrebbe meritato di vincere e che aveva detto come il Chievo sembrava essere uscito dal momento difficile vissuto a dicembre: dopo la sosta questa sensazione sarà confermata?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lazio Chievo verrà trasmessa in diretta tv dai canali della televisione satellitare e da quelli della pay tv del digitale terrestre: l’appuntamento è dunque su Sky Calcio 1, oppure su Mediaset Premium Sport 2 e Mediaset Premium Sport 2 HD. In entrambi i casi sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone le applicazioni Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CHIEVO

Dando uno sguardo a quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Lazio Chievo, il modulo della squadra capitolina dovrebbe essere il 3-4-2-1 con Luis Alberto e Milinkovic Savic in appoggio a Immobile. Tutti e tre stanno vivendo una stagione eccellente, senza dubbio l’attacco è uno dei punti di forza di questa Lazio arrembante. A centrocampo attenzione agli esterni, perché ci sono possibili ballottaggi su entrambe le fasce; da una parte se la giocheranno Marusic e Basta, dall’altra invece Lulic potrebbe essere favorito su Lukaku. In difesa sarà invece da sottolineare l’assenza di Radu per squalifica: al suo posto giocherà Bastos. Quanto al Chievo, la contusione alla tibia che ha condizionato Inglese rimescola le carte in attacco, dove le certezze dovrebbero essere Birsa come trequartista e Pucciarelli seconda punta, ma come centravanti il nodo sarà sciolto solamente in extremis. A centrocampo indichiamo il possibile ballottaggio fra Bastien e Depaoli, mentre in difesa potrebbe essere confermato Bani che ha fatto molto bene al debutto, ma l’esperienza di Cesar non è da sottovalutare in una partita così difficile, dunque non è da scartare l’ipotesi che vedrebbe titolare lo sloveno.

QUOTE E PRONOSTICO

In base sia alla classifica sia al fattore campo, il favore del pronostico in Lazio Chievo secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai va senza ombra di dubbio ai biancocelesti di Simone Inzaghi: di conseguenza, il segno 1 che indica appunto una vittoria casalinga della Lazio pagherebbe 1,25 volte la posta in palio, mentre il pareggio e ancor di più la vittoria del Chievo vengono proposti a due quote decisamente alte. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 6,25 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge addirittura la quota di 10,00.

