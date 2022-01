Santa Messa e Angelus Epifania 2022/ Diretta video Papa Francesco: festa dei Re Magi

LA FESTA DELL’EPIFANIA CON PAPA FRANCESCO: DIRETTA VIDEO

I “Magi” giungono fino a Betlemme per rendere onore al vero Re dei Re, quel Gesù Bambino solo “annunciato” in Cielo dalla famosa “Stella Cometa”: da quel giorno e negli ultimi 2022 anni la Chiesa celebra il 6 gennaio la Solennità dell’Epifania del Signore. Con la Santa Messa e il successivo Angelus, Papa Francesco chiude il “ciclo” delle festività di Natale e Capodanno con le celebrazioni dell’Epifania del Signore.

Appuntamento alle ore 10 con la diretta tv (su Rai 1 e Tv2000) e video streaming (RaiPlay e canale YouTube di Vatican News) con la Santa Messa celebrata da Papa Francesco in Basilica Vaticana: a seguire, alle ore 12, il Santo Padre reciterà il consueto Angelus dell’Epifania dal Balcone che dà su Piazza San Pietro. Il viaggio e l’Adorazione dei “re Magi” al piccolo Gesù nella capanna di Betlemme richiama il segno vivo – tanto attuale – del cammino di vita cui ognuno è chiamato a fare: «Si è perso un po’ il senso della preghiera di adorazione, dobbiamo riprenderlo, sia comunitariamente sia nella propria vita spirituale. Oggi, pertanto, ci mettiamo alla scuola dei Magi, per trarne alcuni insegnamenti utili: come loro, vogliamo prostrarci e adorare il Signore. Adorarlo sul serio, non come ha detto Erode: “Fatemi sapere dov’è il posto e io andrò ad adorarlo”. No, questa adorazione non va. Sul serio!», spiegava Papa Bergoglio 12 mesi fa nell’omelia della Santa Messa dell’Epifania.

OMELIA SANTA MESSA EPIFANIA 2021

Nel commentare il Vangelo di Matteo sulla venuta dei Magi, Papa Francesco utilizzò tre espressioni utili a comprendere cosa significa oggi essere “adoratori del Signore”: «alzare gli occhi, mettersi in viaggio e vedere». Nella Santa Messa celebrata il 6 gennaio 2021 il Santo Padre partì dall’espressione di Isaia nella Prima Lettura dell’Epifania: «alza gli occhi intorno a guarda», serve mettere da parte ristrettezza e «dittatura del proprio Io, serve alzare gli occhi per adorare il Signore. Le proprie fatiche non sono il centro dell’esistenza, occorre guardare in modo nuovo i problemi e le angosce sapendo che il Signore conosce le nostro invocazioni e tribolazioni». Dio l’uomo non lo abbandona mai e si fa prossimo in ogni elemento della realtà circostante: «alzare gli occhi non fa sparire i problemi ma ci dà la forza di Cristo che ci accompagna». La seconda espressione utilizzata un anno fa dal Papa fu il “mettersi in viaggio”: nell’esperienza dei Magi, «Il viaggio è trasformazione e cambiamento, non si è più come prima».

Vi è sempre qualcosa di nuovo nel proprio cammino di esistenza, sottolineava Francesco, «non si adora il Signore senza la maturazione interiore del nostro metterci in viaggio». Terza e ultima espressione usata dal Papa fu il “vedere” come i Re Magi fecero con quel bimbo umile e appena nato a Betlemme: «seppero trascendere quella scena così umile e riconoscere il Sovrano del mondo. Prestandosi a Betlemme espressero un’adorazione interiore e un’apertura degli scrigni che è segno dell’offerta del loro cuore». Erode vedeva ma non sapeva vedere, mentre il realismo teologale “incarnato” dai Magi è la vera chiave di volta dell’Epifania: «il Signore Gesù ci renda suoi veri adoratori in grado di manifestare con la vita il suo disegno di amore che abbraccia l’intera umanità, chiediamo la grazia di adorare il Signore».

L’ANGELUS DEL PAPA DELLO SCORSO ANNO

Nell’Angelus recitato da Papa Francesco sempre un anno fa, la celebrazione dell’Epifania venne analizzata a fondo sotto la “chiave di volta” della luce: «la salvezza operata da Cristo non conosce confini, è per tutti. L’Epifania non è un altro mistero, è sempre lo stesso mistero della Natività, visto però nella sua dimensione di luce: luce che illumina ogni uomo, luce da accogliere nella fede e luce da portare agli altri nella carità, nella testimonianza, nell’annuncio del Vangelo». Il Santo Padre evidenziò come l’origine di quella luce è riscontrabile proprio nell’episodio evangelico dei Re Magi: «questa luce è il Bambino di Betlemme, è Gesù, anche se la sua regalità non da tutti è accettata. Anzi, alcuni la rifiutano, come Erode. È Lui la stella apparsa all’orizzonte, il Messia atteso, Colui attraverso il quale Dio realizza il suo regno di amore, il suo regno di giustizia, il suo regno di pace. Egli è nato non solo per alcuni ma per tutti gli uomini, per tutti i popoli. La luce è per tutti i popoli, la salvezza è per tutti i popoli».

Dalla luce al cuore dell’uomo occorre che essa si possa “irradiare” arrivando a “colpire” l’Io di ciascuno, come smossi da qualcosa di troppo più grande per poterlo mettere da parte. Serve “allargare” la luce di Cristo, concluse il Papa nel messaggio prima dell’Angelus Epifania 2021: «non si allarga con le parole soltanto, con metodi finti, imprenditoriali… No, no. La fede, la parola, la testimonianza: così si allarga la luce di Cristo. La stella è Cristo, ma la stella possiamo e dobbiamo essere anche noi, per i nostri fratelli e le nostre sorelle, come testimoni dei tesori di bontà e di misericordia infinita che il Redentore offre gratuitamente a tutti. La luce di Cristo non si allarga per proselitismo, si allarga per testimonianza, per confessione della fede. Anche per il martirio». Serve accogliere tale luce dentro di sé, seguendo l’esempio dei Magi e di tutti i testimoni di fede che hanno riempito la storia della Chiesa negli ultimi 2022 anni.





