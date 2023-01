Santa Messa e Angelus Epifania 2023/ Diretta video Papa Francesco: i doni dei Re Magi

LA FESTA DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE CON PAPA FRANCESCO: SANTA MESSA E ANGELUS IN DIRETTA VIDEO STREAMING

Dopo le celebrazioni per i funerali solenni di Benedetto XVI, Papa Francesco torna in Vaticano questa mattina per l’Epifania del Signore con la tradizionale diretta della Santa Messa delle ore 10 e il successivo Angelus all’intera cristianità. Le esequie di ieri per il Sommo Pontefice Joseph Ratzinger avevano visto l’intera Piazza San Pietro coinvolti così come tutti gli spazi in Vaticano attorno alla Basilica, tutto gremito per l’ultimo saluto a Papa Benedetto XVI: appuntamento oggi 6 gennaio invece alle ore 10 in Basilica di San Pietro per la celebrazione della Santa Messa nell’Epifania del Signore.

Diretta tv su Tv2000 e Rai 1, mentre come sempre è disponibile la diretta video streaming della Santa Messa dell’Epifania sui canali ufficiali del Vaticano (in particolare la pagina YouTube di Vatican News): a seguire poi, alle ore 12, l’appuntamento con il tradizionale affaccio di Papa Francesco dal balcone in Piazza San Pietro per la recita dell’Angelus del Signore.

Come già avvenuto in questa lunga settimana di commiato, la Santa Messa dell’Epifania e l’Angelus saranno occasione per Papa Francesco di rendere ancora onore al predecessore Benedetto XVI per la grande opera di testimonianza alla cristianità nei suoi 95 anni di profonda esistenza. «Benedetto XVI faceva teologia in ginocchio. Il suo argomentare la fede era compiuto con la devozione dell’uomo che ha abbandonato tutto se stesso a Dio e che, sotto la guida dello Spirito Santo, cercava una sempre maggior compenetrazione del mistero di quel Gesù che lo aveva affascinato fin da giovane», ha spiegato Papa Francesco nella prefazione al libro di Benedetto XVI in uscita postumo dal prossimo 14 gennaio (“Dio è sempre nuovo. Pensieri spirituali”).

OMELIA SANTA MESSA EPIFANIA 2022 CON IL PAPA

Nell’Epifania del Signore, il popolo cristiano celebra il viaggio e l’Adorazione dei “re Magi” al piccolo Gesù nella capanna di Betlemme: si richiama il segno vivo – tanto attuale – del cammino di vita cui ognuno è chiamato a fare. «Si è perso un po’ il senso della preghiera di adorazione, dobbiamo riprenderlo, sia comunitariamente sia nella propria vita spirituale. Oggi, pertanto, ci mettiamo alla scuola dei Magi, per trarne alcuni insegnamenti utili: come loro, vogliamo prostrarci e adorare il Signore. Adorarlo sul serio, non come ha detto Erode: “Fatemi sapere dov’è il posto e io andrò ad adorarlo”. No, questa adorazione non va. Sul serio», spiegava Papa Francesco nella Santa Messa per l’Epifania del 2021. Nell’omelia invece dello scorso anno, il Pontefice ha voluto soffermarsi sul pellegrinaggio e le motivazioni che hanno “mosso” i dotti saggi dall’Oriente verso Betlemme: «i magi viaggiano verso Betlemme. Il loro pellegrinaggio parla anche a noi, chiamati a camminare verso Gesù, perché è Lui la stella polare che illumina i cieli della vita e orienta i passi verso la gioia vera».

Citando i pensieri del grande pittore impressionista Vincent Van Gogh, che scriveva come il bisogno di Dio lo spingeva a uscire di notte per dipingere le stelle, Papa Francesco ancora 12 mesi fa (quando ancora il dramma della guerra era un’ipotesi lontana) sottolineava che il pellegrinaggio dei Magi nell’Epifania «Nasce dal desiderio. Ecco il loro segreto interiore: saper desiderare. Meditiamo su questo. Desiderare significa tenere vivo il fuoco che arde dentro di noi e ci spinge a cercare oltre l’immediato, oltre il visibile. Desiderare è accogliere la vita come un mistero che ci supera, come una fessura sempre aperta che invita a guardare oltre, perché la vita non è “tutta qui”, è anche “altrove”. È come una tela bianca che ha bisogno di ricevere colore». La crisi della fede e delle nostre società, rifletteva ancora il Santo Padre nella Santa Messa del 2022, «ha anche a che fare con la scomparsa del desiderio di Dio. Ha a che fare con il sonno dello spirito, con l’abitudine ad accontentarci di vivere alla giornata, senza interrogarci su che cosa Dio vuole da noi. Ci siamo ripiegati troppo sulle mappe della terra e ci siamo scordati di alzare lo sguardo verso il Cielo; siamo sazi di tante cose, ma privi della nostalgia di ciò che ci manca. Nostalgia di Dio. Ci siamo fissati sui bisogni, su ciò che mangeremo e di cui ci vestiremo (cfr Mt 6,25), lasciando evaporare l’anelito per ciò che va oltre. E ci troviamo nella bulimia di comunità che hanno tutto e spesso non sentono più niente nel cuore. Persone chiuse, comunità chiuse, vescovi chiusi, preti chiusi, consacrati chiusi. Perché la mancanza di desiderio porta alla tristezza, all’indifferenza. Comunità tristi, preti tristi, vescovi tristi».

EPIFANIA, L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO DELLO SCORSO ANNO DOPO LA SANTA MESSA DELL’EPIFANIA

In attesa delle celebrazioni di questa Santa Epifania del Signore, con la Santa Messa e l’Angelus in San Pietro (qui il libretto ufficiale delle celebrazioni, ndr), era solo dodici mesi fa quando Papa Francesco nell’Angelus conclusivo del 6 gennaio si soffermava sul viaggio apparentemente non “vantaggioso” per quei Magi venuti da Oriente. «Questi sapienti venuti da lontano, ricchi, colti, conosciuti, che si prostrano, cioè si chinano a terra per adorare un bambino! Sembra una contraddizione. Sorprende un gesto tanto umile compiuto da uomini così illustri. Prostrarsi davanti a un’autorità che si presentava con i segni della potenza e della gloria era cosa abituale al tempo. E anche oggi non sarebbe strano. Ma davanti al Bambino di Betlemme non è semplice. Non è facile adorare questo Dio, la cui divinità rimane nascosta e non appare trionfante. Vuol dire accogliere la grandezza di Dio, che si manifesta nella piccolezza: questo è il messaggio», spiegava Papa Francesco prima di recitare l’Angelus.

I Magi arrivano ad abbassarsi di fronte all’inaudita e “strana” logica di Dio: «accolgono il Signore non come lo immaginavano, ma così com’è, piccolo e povero. La loro prostrazione è il segno di chi mette da parte le proprie idee e fa spazio a Dio. Ci vuole umiltà per fare questo». Qui al termine dell’Angelus Papa Francesco si rivolse direttamente al cuore di ciascuno di noi: «Cari fratelli e sorelle, se al centro di tutto rimaniamo sempre noi con le nostre idee e presumiamo di vantare qualcosa davanti a Dio, non lo incontreremo mai fino in fondo, non arriveremo ad adorarlo. Se non cadono le nostre pretese, le vanità, i puntigli, le corse per primeggiare, ci capiterà di adorare pure qualcuno o qualcosa nella vita, ma non sarà il Signore! Se invece abbandoniamo la nostra pretesa di autosufficienza, se ci facciamo piccoli dentro, allora riscopriremo lo stupore di adorare Gesù. Perché l’adorazione passa attraverso l’umiltà del cuore: chi ha la smania dei sorpassi, non si accorge della presenza del Signore. Gesù passa accanto e viene ignorato, come accadde a tanti in quel tempo, ma non ai magi».

